Elhozná a windowsos játékokat Linuxra a Steam

A játékbolt emulációval tenné futtathatóvá a megfelelő címeket.

Ugyan az elmúlt években robbant a Linuxra is elérhető videojátékok száma, ráadásul már aránylag rendszeresen big budget címek is érkeznek rá, azonban a számítógépes játékosok számára továbbra is nélkülözhetetlen a Windows: a rivális rendszerre egyrészt minden játék elérhető, másrészt pedig a grafikus kártyák driverei is sokkal kiforrottabbak.

Az előbbi helyzet némileg megváltozhat a jövőben, a Steam felhasználói felületének szövegeit tartalmazó állomány szerint ugyanis a Valve emuláció segítségével Linuxon is lehetővé kívánja tenni egyes jelenleg csak Windowson elérhető játékok futtatását.

A szövegek szerint a Steam Play funkció a támogatott játékok esetében magától letölti és beállítja majd a szükséges emulációs szoftvereket.

A nem támogatott címek esetében a játékosok képesek lesznek a saját szakállukra kipróbálni az emuláció működését, ami kedves gesztus, még ha garancia nélkül is érkezik.

Rendkívül valószínűtlen, hogy a Valve saját maga fejlesztene egy emulátort, minden bizonnyal a Wine nevű alkalmazás képezi a saját próbálkozásának az alapját. Az ingyenes és nyílt forráskódú szoftveren már 25 éve (!) dolgozik a fejlesztői közössége.

