Több hely marad szabadon az olcsó mobilok háttértárán.

Az Android 9 Pie stabil változatának bejelentésekor a Google egy szót sem ejtett arról, hogy az új rendszeréből is készít-e Go Edition kiadást. A különleges változatot a rendkívül olcsó, hardveresen erősen limitált mobilokra optimalizálja a cég, hazánkban is kapható már néhány ilyen modell.

A normál Androidhoz képest a Go Edition kiadásnak sokkal alacsonyabb a rendszerigénye, kevésbé terheli a processzort, a memóriát és a háttérárat. Emellett gyárilag a megszokott androidos alkalmazásokból (például YouTube, Térképek) is a Go változatokat kínálja, ezek a normál appokhoz képest jóval kevesebb adatforgalmat generálnak a működésük során.

A Google most végre tiszta vizet öntött a pohárba: igen, az új Androidból is lesz Go Edition.

A tájékoztatása szerint az Android 9 Pie Go Edition az ősszel fog elérhetővé válni, és több fejlesztést is hoz az elődjéhez képest: 500 MB-tal kevesebb helyet foglal a háttértáron, gyorsabban töltődik be, új biztonsági funkciókat kapott, és könnyebben követhető benne a leforgalmazott adatmennyiség.

Mindezek mellett persze a beépített „Go" alkalmazásai is tanulták pár új trükköt, de ezek elérhetőek lesznek az eddig kiadott, Go Editiont futtató mobilokra is.

