A strandolásban is segíthet az okostelefon

Tombol a kánikula, és az előrejelzések szerint még hetekig nem is számíthatunk enyhülésre. Aki csak teheti, a víz alatt vagy a víz partján próbálja átvészelni a meleget. Körülnéztünk, milyen oldalak és alkalmazások segíthetnek a strandválasztásban, strandbelépő vásárlásban, vagy akár a biztonságos barnulásban.

Hol strandoljunk?

A strand.hu egy országos strandkereső adatbázis, amely abban segít, hogy látatlanul is el tudjuk dönteni, hol csobbanjunk legközelebb. Kereshetünk térképen, a település vagy a strand neve alapján, élővízi és medencés strandokat egyaránt. A strandokról részletes adatokat is kapunk, a pontos lokáción, elérhetőségeken, nyitva tartási időn és a belépő árán kívül megtudhatjuk a medencék számát, élővíz esetében a part és a víz jellegét, a víz tisztaságát, valamint információt kapunk minden kiegészítő szolgáltatásról is.

Az oldal külön fülön listázza a balatoni, velencei-tavi, tisza-tavi, valamint a fővárosi strandokat, ezen kívül az aquaparkokat és az ingyenes fürdőzési lehetőségeket is.

Váltsunk belépőt könnyedén!

Ha már kinéztük a következő lubickolás helyszínét, a Simple alkalmazással egyszerűen, előre is megválthatjuk a strandbelépőt. A szolgáltatás elsősorban a balatoni strandok esetében elérhető, azokon kívül csak a leányfalui, marcali és kiskörei strand szerepel az elfogadóhelyek között. Bővebb információt az elfogadóhelyekről és a vásárlás menetéről a strandbelepok.hu-n találunk.

Óvjuk a bőrünket!

Ha ott vagyunk a kiszemelt strandon, belépőnk is van, már csak annyi dolgunk maradt, hogy úgy érezzük jól magunkat, hogy közben azért ne égjünk le. Számos kutatás bizonyította már, hogy habár az emberek többsége tisztában van a naptej használatának fontosságával, a szükséges mennyiséget és az újrakenések gyakoriságát sokan nem tudjuk jól belőni. Különösen igaz ez akkor, ha vízben is vagyunk, ahol a napvédő készítmények nyilvánvalóan veszítenek a hatékonyságukból.

A La Roche Posay kozmetikai márka tavaly nyáron debütált kis kütyüje, és a hozzá tartozó alkalmazás ebben kíván segítséget nyújtani: a My UV Patch egy bőrre ragasztható UV szenzoros matrica, amely a telefonunkra telepített alkalmazással kommunikál. Nincs más dolgunk, mint felragasztani magunkra a kis szív alakú matricát, és magunkon is hagyni a strandolás, napozás ideje alatt, naptejjel is ugyanúgy bekenve, mint a bőrünket, az alkalmazás pedig szól, ha itt az ideje az újrakenésnek. Egy matrica többször is felhasználható. Beszerezni ugyanott tudjuk, ahogy a márka egyéb termékeit, 1000 forint körüli áron, de a napvédő készítményeik mellé ajándékba is adják.

Ha szeretne még több érdekes techhírt olvasni, akkor kövesse az Origo Techbázis Facebook-oldalát, kattintson ide!