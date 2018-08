Tovább csökkenhet az SSD-k ára

Még a félvezetőipar legnagyobb árkorrekciója is benne van a pakliban.

Az elmúlt hetekben már többször is pedzegettük, hogy egy ideje komoly árcsökkenés kezdődött a többek közt SSD-kben és mobileszközökben használt NAND memórialapkák piacán, amelynek két fő oka van: a legújabb fejlesztésű chipek minden eddiginél nagyobb kapacitást kínálnak, ráadásul az előállított chipek mennyisége is nőtt. Mindez már egyértelműen meglátszik a bolti árakon is, például az 500 GB körüli SATA SSD-k bolti ára már hetek óta 25 ezer forintnál kezdődik.

Jim Hand, az Objective Analysis piackutató cég elemzője szerint ez csak a kezdet, jövőre lényegében beszakadhat az memóriachipek, és ezzel együtt az SSD-k ára. Jelenleg a NAND lapkák esetében 15-20 cent körüli összegbe kerül egy gigabájtnyi kapacitás, ám a jövő évben a nagyobb kapacitású chipek és a túltermelés következtében

akár 8 cent / GB szintre is csökkenhet az ár.

Ez nem feltétlenül jelenti azt, hogy a jövő évben megfeleződhet az SSD-k ára, hiszen nem csak NAND chipek vannak a meghajtókban: az egyéb alkatrészeik, továbbá a tervezésük és a gyártásuk is pénzbe kerül, minderre pedig még rájönnek az adókhoz, az egyéb költségekhez, és persze a haszonkulcsokhoz hasonló tételek.

Ettől függetlenül ha beválik Hand jóslata, akkor újból rendkívül látványosan csökkenhet majd a meghajtók ára.

Ha szeretne még több érdekes techhírt olvasni, akkor kövesse az Origo Techbázis Facebook-oldalát, kattintson ide!