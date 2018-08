Közepesen olcsó telefon, buktatókkal

A Vodafone a bevallottan belépő szintű, rendkívül olcsó, alaptelefonnak szánt Smart N9 Lite mellett egy komolyabb darabbal is színre lépett az idei évben a Smart N9 személyében. Ez a modell tehát nem a legalacsonyabb kategóriában indul, ami az árán is meglátszik.

A közelmúltban megkaptuk egy rövid időre ezt a készüléket is a cég jóvoltából. Korábban úgy találtuk, hogy a kisöcsi, az N9 Lite egészen korrekt telefon, de hogy sikerült-e ezzel a modellel is a helyes úton maradni, az a cikk végére kiderül!

Az Oreóhoz ez kevés

A készülék az Android legfrissebb verzióját, az 8.1 Oreót futtatja, amivel nem is lenne gond, ha lenne a háttérben elég támogatás ehhez. Azaz egy kellően erős hardver, azonban mindez innen hiányzik. A telefon ugyanis csak egy gyenge, négy magos (1,3 Ghz ARM Cortex-A53 magokkal) MediaTek MT6739 rendszerchippel, és csupán 2 GB RAM-mal rendelkezik, ami egyszerűen kevés ide. Ennek következtében gyakorlatilag folyamatosan belassulásokkal kell számolni, pláne ha több ablak van nyitva, a böngészés akadozó, egyáltalán mindenre, még egy nyamvadék app elindítására is másodperceket kell várni. Sokkal jobb lett volna, hogy ha itt is a butított, de épp amiatt kevesebb kakaóra szomjazó Android GO mellett teszik le voksukat.

Ez egyben egyébként azt is jelenti, hogy a sokak számára nagy vonzerőt jelentő jobb grafikájú játékokról is le kell mondani. Emellett a HD videók lejátszása során is bele-belefutottunk bizonyos időközönként apróbb döccenésekbe.

Közepes kijelző, baró akksi

5,5 hüvelykes IPS LED LCD kijelzőt kapott, azaz a tökéletes feketét, mint olyat el lehet felejteni. A maximális fényerő 394 nit, ami a világcsúcstól igen messze van, de arra még elég, hogy nappali fényben is lehessen használni normálisan. A feketeszint ilyenkor 0,33 nit, ami azt jelenti, hogy a valós kontrasztarány 1193:1, ami nagyjából közepes értéknek számít. A betekintési szög elmegy, nem mondjuk, hogy hibátlan, de csak akkor kezdenek torzulni az árnyalatok, ha valaki totálisan tág szögből, nagyon oldalról kezdi el bámulni a képernyőt.

A 720 x 1440 képpontos felbontás egyébként azt jelenti, hogy a pixelsűrűség 320 ppi, ami ma egy telefon esetében korrekt, de nem kimagasló adat.

Az akkumulátora viszont dicséretre méltó, hiszen egy 3000 mAh energiacellát pakoltak bele, ami ilyen teljesítmény, felbontás és fényerő mellett a szokásosnál némileg hosszabb üzemidőt biztosít. Mi 50 százalékos fényesség mellett nagyjából 15-16 órányi aktív használat (filmezés, videózás, játék, netezés, emailozás) merítettük le, ami a mai világban teljesen rendben van.

Nem az a dobálgatós telefon

Nincs mit szépíteni a dolgon, az N9 külseje nyomasztóan unalmas. Ez nem az a készülék, amelyet az ember büszkén kirakhat az asztalra, hogy irigykedjen rá az egész világ. De vigasztalhat mindenkit a tudat, hogy ezt a modellt nem is erre szánják. A fehér fényezésű frontfelület látványosan csillog, a kávák meglehetősen vastagok, az ezüst hátlap pedig meglehetősen bazári hatást kelt. Ennek felső részén a kamera alatt helyet kapott egy kis kör alakú szenzor is. Igen, ez egy ujjlenyomat érzékelő, ami egy olyan extra, ami ebben a kategóriában még egyáltalán nem nevezhető szokványosnak. Kár, hogy annyira nem működik pöpecül, hiszen átlag minden második próbálkozásra ismerte fel a biometrikus azonosítónkat. Ez pedig meglehetősen lassúvá, és így idegesítővé teszi a bejelentkezést olykor.

A mikrofonja remekül működik, nem torzít, és a zajszűrés is egész hatékony, így a vonal túlsó oldalán is kiválóan hallottak minket. A hangszórója nem valami nagy szám, de az alapfunkciók ellátására azért alkalmas. Szóval hallani rendesen, amikor egy telefonálás során a másik fél beszél, egy videóhoz is elmegy szódával, de zenehallgatásra már inkább ne erőltesse senki: cseng-bong, a mélyekből semmit sem hallani, a magasak bántóan csörögnek.

Nem az igazi, na.

Épp úgy, ahogy a hátlapi 13 megapixeles, és az előlapi 8 megapixeles kamera sem. Hiába a megfelelő felbontás, kevés fénynél a képek zajosak, és úgy általában a színekből hiányzik az élet, ha nem megfelelőek a körülmények.

Értékelés

Megmondjuk őszintén, kis csalódást okozott a Vodafone Smart N9, hiszen

ahhoz képes, hogy 41 790 forintos árával több, mint 30 százalékkal többe kerül, mint a Vodafone Smart N9 Lite, sokkal többet nem nyújt annál.

Az Android 8.1 Oreóhoz a készülék teljesítménye egyszerűen kevés, a belassulás, akadozás pedig borzasztóan zavaró olykor. A kamerák sem az igaziak, miként a hangszóró sem, a képernyővel viszont nincs gond, az akkumulátor pedig abszolút első vonalbeli.

