Friss videón a svéd robotapokalipszis

Jövőre érkezik az Avalanche nyílt világú akciójátéka.

Bővelkedett az érdekes bejelentésekben az E3 2018 játékkiállítás, az egyik legnagyobb meglepetést a Just Cause szériáról és a Mad Max játékadaptációjáról híres, továbbá a RAGE 2-t is fejlesztő Avalanche Studios szolgáltatta. A svéd vállalat Generation Zero című játéka a 80-es évekbeli Svédországban játszódik: rejtélyes körülmények között eltűnt a lakosság, cserébe viszont gyilkos robotok járőröznek mindenütt.

A játékosoknak fényt kell deríteniük a történtekre, és persze harcolniuk kell a robotokkal. Ráadásul ezt nem muszáj egyedül megtenniük, kooperatív módban akár három ismerősükkel együtt is kalandozhatnak a játékban. Klasszikus, egymásra lövöldözős multiplayer elvileg nem lesz a Generation Zeróban.

Az Avalanche a napokban egy új videót tett közzé, amelyben összefoglalta az összes fontos tudnivalót a Generation Zeróról, továbbá új játékmenetet is mutatott belőle. A gamerek számára az utóbbi általában beszédesebb és hasznosabb a reklámszövegeknél, és bizony nem lepődnénk meg, ha a mostani kedvcsináló a hatására sokak kívánságlistájára felkerülne a játék.

A Generation Zero valamikor jövőre jelenik meg PC-re, PlayStation 4-re és Xbox One-ra. Az ősszel induló bétatesztelésére itt jelentkezhetnek az érdeklődők, de csak a szerencsések kapnak majd letöltőkódot a játékhoz.

