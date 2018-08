Betörne a vertikális egerek piacára a Logitech

A fura modell állítólag kevésbé terheli a csuklót és az alkart.

Egészen eddig a perifériagyártók elsősorban a különleges munkákat végzők számára terveztek fura kialakítású egereket, azonban az elmúlt években úgy döntöttek, hogy az otthoni és irodai használatra szánt modellek terén sem ártana végre újítani valamit.

A megoldás a vertikális egér lett, amely esetében a gombokat és a görgőt tartalmazó elülső rész nem körülbelül vízszintesen áll, hanem erősen oldalra döntött. A tervezők szerint a furcsa kinézetű egér jelentősen csökkenti a csukló és az alkar izmainak a terhelését, a használatával állítólag kisebb eséllyel alakul ki fájdalom az említett tájékokon.

Hétfőn a Logitech is bejelentette az első ilyen vertikális egerét, az MX Vertical gombrésze 57 fokos szöget zár be az asztal lapjával. Bluetooth segítségével szimultán akár három eszközhöz is párosítható, ilyenkor a felhasználó egy gombnyomással választhatja ki, hogy épp melyik eszközt szeretné vezérelni vele.

A fura egér már előrendelhető a gyártó weboldalán, az ajánlott fogyasztói ára 34 999 forint.

