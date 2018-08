Életmentő újítást kapott az androidos Gmail

Nem kerülünk többé kínos helyzetbe a véletlenül elküldött levelek miatt.

A Gmail webes felületén már 2009 óta elérhető egy rendkívül hasznos funkció, bár sajnos egészen a levelező legutóbbi ráncfelvarrásáig manuálisan kellett aktiválni a Beállítások felület Általános lapján. Természetesen a véletlenül elküldött, vagy másodperceken belül megbánt levelek visszavonásának a lehetőségéről van szó, amellyel rendkívül kínos helyzeteket kerülhetnek el az e-mailezők.

A funkció még 2016-ban landolt az Apple iOS-t futtató eszközökre szánt Gmail mobilalkalmazásban, azonban valamilyen oknál fogva az androidos eszközök tulajdonosai számára egészen eddig nem volt elérhető.

Most is tapasztalati úton kiderült, hogy a Google nagy csendben megkezdte Androidon a visszavonási lehetőség elérhetővé tételét, bár beletelhet némi időbe (legfeljebb pár hétbe), mire globálisan mindenkinél aktívvá válik. Addig is érdemes óvatosan koppintgatni a küldés gomb környékén.

