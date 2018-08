Budapest okoslámpákkal lépett egy nagyot az intelligens város irányába

A Lechner Ödön farsorban felállított okoslámpák nem csupán világítanak. Térfigyelő kamerákkal, vezetékmentes internetszolgáltatással, környezeti szenzorokkal és segélyhívó gombbal vannak ellátva, melyek a Vodafone hálózatán keresztül kommunikálnak IoT csomóponttá alakítva így egy olyan egyszerű tereptárgyat, mint egy lámpaoszlop.

Okososzlopok már évek óta működnek Budapesten (például a II. kerületben a Mamut bevásárlóközpont mellett), azonban ez az első olyan projekt, amelynek keretében

öt oszlopot csoportba kapcsoltak, és ezek különböző funkciókkal varázsolják élhetőbbé a környéket az ott lakók és dolgozók számára.

Az új oszlopok a modern, energiatakarékos, fényerő-szabályozásra és távvezérlésre is alkalmas LED-es lámpatestek mellett, további intelligens funkciókat is biztosítanak. Ezek a WIFI-szolgáltatás (amelyet a Vodafone nyújt, díjmentesen), a biztonsági kamerák és a segélyhívó gomb (amelyek a IX. kerületi biztonsági szolgálathoz vannak bekötve), az okostelefonos alkalmazással működtethető és a töltési állapotot is jelző elektromosautó-töltő berendezés, a környezeti érzékelők, valamint a programozható LED információs képernyők. Ily módon a közvilágítási infrastruktúra biztosítja az újszerű, intelligens városi megoldások gerincét.

Az oszlopok további modulokkal bővíthetőek a jövőbeli városi igényeknek megfelelően. A fő szempont a városi életet támogató új funkciók kialakítása esztétikus utcabútorokba építve, és ezek integrált működtetése a különféle felhasználói csoportok igényeinek megfelelő szolgáltatásokkal történő kielégítésére.

Az okososzlopokban mind marketingszempontból, mind felhasználói szempontból kiváló lehetőségek rejlenek. Az egyik ilyen a dinamikus hirdetések lehetősége: az oszlopon megjeleníthető hirdetések tartalma valós időben, távolról frissíthető, ami nagyban segíti a hirdetők gyors reagálását a hirdetések tartalmát tekintve, ezáltal sokkal rugalmasabbak, mint a hagyományos offline változatok.

Mindemellett egy-egy oszlop akár videós tartalmakat is meg tud jeleníteni, így nemcsak egy statikus képet tud mutatni, hanem komplexebb tartalmak közvetítésére is alkalmas.

Például vészhelyzetekben figyelemfelkeltő üzenetek megjelenítésére is alkalmas lehet.

A jelenlegi és az esetleg jövőben telepítendő oszlopok különböző előnyöket mutathatnak annak köszönhetően, hogy különböző informatikai és energetikai megoldásokat integráltak beléjük, amelyek nagymértékben javítják a városi élet minőségét.

Ezzel pedig hozzájárulhatnak ahhoz is, hogy Budapest további helyeket lépjen előre a világ legélhetőbb városait felsoroló listán.