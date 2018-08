Ezek az okoseszközök könnyíthetik meg a nők életét

Egy korábbi cikkünkben körüljártuk a cikluskövetéshez használható mobilos alkalmazásokat, ezúttal pedig a hasznos kütyük világában kalandozunk.

A szimptotermális cikluskövetéshez – vagyis a menstruációs ciklus követéséhez az ébredési testhőmérséklet és egyéb termékenységi jelek figyelésével és feljegyzésével - valójában egyetlen eszközre van csak szükség, az pedig egy jó hőmérő.

Persze hasznosak az applikációk is, de az adatok feljegyzéséhez, illetve értelmezéséhez akár egy kockás füzet és egy toll is elegendő, a mobilalkalmazások és webes felületek csupán kényelmesebbé teszik az adatok vezetését és értelmezését. Annál fontosabb, hogy milyen hőmérőt választunk a méréshez: a legelterjedtebb, egy tizedesfokig mérő digitális eszközök a pontatlanságuk miatt alkalmatlanok erre a célra. Ez pedig meg is nyitja az utat a különféle ovulációs hőmérők előtt.

A legegyszerűbb, két tizedesjegyig mérő, úgynevezett ovulációs hőmérők már pár ezer forinttól kaphatóak, legkönnyebben online, esetleg gyógyszertárban szerezhetők be.

Ezek pontosan ugyanazt tudják, mint az elterjedt egy tizedesig mérő társaik, csak egy kicsit pontosabbak, néhányperces mérést követően adnak eredményt, amit csipogással jeleznek. Jó hír azonban, hogy ha akad még a fiók mélyén, a hagyományos („higanyos") hőmérő szintén alkalmas a mérésre.

Tulajdonképpen hasonló elven működik a Kindara nevű cikluskövető applikáció által árult Wink, viszont amit csak lehet, azt kényelmesebbé tettek rajta. A szépen dizájnolt kütyü mindössze fél perc alatt eredményt ad, amit csipogás helyett diszkrét rezgéssel jelez – ami nagy előny, ha hamarabb kelünk, mint a párunk vagy a velünk alvó kisgyermekünk, így nekik nem kell minden reggel csipogásra ébredni. A Wink ráadásul szinkronizálható a Kindara appal, így a mért eredmény egyenesen az alkalmazásban landol. A kényelmet 129 $-ért mérik.

Ennél is tovább megy a kényelmi funkcióban az Ava, ami tulajdonképpen egy karkötőként viselhető kis szerkezet. Itt már kelni és mérni sem kell, alvás közben viselve az Ava monitorozza nemcsak a testhőmérsékletet, de a légzést, a pulzust és az alvási ciklusunkat is, és ezekből kalkulálja ki a termékeny és a terméketlen időszakot, illetve az ovuláció és a következő menstruáció időpontját. Az Androiddal és iPhone-nal is szinkronizálható eszközt 249 €-ért rendelhetjük meg.

Itt is fontos azonban megjegyezni, hogy mind a szimptotermális cikluskövetés, mind az ebben segítséget nyújtó applikációk és eszközök mindenféle kockázat nélkül használhatók abban az esetben, ha babatervezés, vagy csak a szervezetünk megismerése céljából monitorozzuk a testünk működését.

Fogamzásgátlás céljából, vagyis ahhoz, hogy biztonsággal meghatározhassuk azt a terméketlen időszakot, amikor kiegészítő védekezés nélkül sem eshetünk teherbe, az eszközök használata önmagában kevés.

Szükséges hozzá a megfelelő tudás is, amelyre kizárólag tanfolyamon vagy könyvből tehetünk szert.

