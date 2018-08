Irány a suli, olcsó kütyükkel

Az nem is lehet kérdés, hogy az elektronikai eszközök kifejezetten hasznosak lehetnek a tanulás során. Egész egyszerűen megkönnyíthetik a diákok dolgát, segíthetik az ismeretek gyorsabb, hatékonyabb elsajátítását. Aki teheti, annak tényleg érdemes beruházni ilyen termékekre, és azt a nebuló rendelkezésére bocsátani, hiszen az igazi az, ha a gyerek rendelkezik olyan saját berendezésekkel, amiken nem kell osztoznia senkivel. Persze ilyenkor jönnek a kérdések, hogy mégis mit éri meg beszerezni, hiszen a választék ma már szinte áttekinthetetlenül hatalmas.

Ezért vállalkoztunk arra, hogy segítsünk olvasóinknak, és ajánljunk 4+1 olyan masinát, amely hasznos lehet a suliban, vagy a suli után! Olyan modelleket próbáltunk kiválasztani, amelyek megfizethető árúak, de a teljesítményük vagy tudásuk azért megfelelő a tanuláshoz.

Kell e-book?

Bizony kell! Az e-book, azaz elektronikus könyvolvasó piszok hasznos találmány, hiszen általa rengeteg "könyv" bezsúfolható relatíve kicsi helyre. Ez pedig komoly könnyebbséget jelenthet egy diáknak, aki egyébként is olykor annyi cuccot cipel, ami egy teherhordó csacsinak is becsületére válna. Az Alcor Myth tökéletes választás lehet, hiszen már 22 000 forintos áron beszerezhető, ami ebben a kategóriában egész alacsonynak számít.

A magyar nyelven is kommunikáló termék 6 inches, azaz 15 centiméteres átlójú, 758 x 1024 képpont felbontású e-ink kijelzővel bír. A készülékház vastagsága mindössze 8,4 mm, nem hiányoznak róla a dedikált lapozógombok, az egyetlen töltéssel 5000 oldal megjelenítését szavatoló 1500 mAh akkumulátor töltése pedig egy szabványos micro USB csatolón keresztül történik. A termék támogatja a legfontosabb és legnépszerűbb szöveg, illetve képfájlok kezelését, a betű típusa és mérete is módosítható, és természetesen a könyvjelzők elhelyezésére is mód nyílik.

Remek társ a kompakt laptop!

Az Asus VivoBook E12-t a könnyű hordozhatóságra tervezték, így súlya csupán 1 kilogramm. Ez pedig azt jelenti, hogy akár egy gyerek, vagy kamasz is problémamentesen tudja szállítani. Akkumulátora 10 órányi működésre elegendő energia eltárolását biztosítja, tehát akkor sincs gond, ha nem lenne mindig a közelben egy konnektor.

Bár a gép kicsi, de a billentyűzete mégis teljes értékű, a kialakítása ergonomikus, a gépelés pedig kényelmes! 11,6 inches kijelzőjének felbontása 1366x768 képpont, ami ebben a méretben tökéletesen elég. 4 GB RAM-mal, és 128 GB-os adattárolásra szolgáló SSD-vel is megvásárolható, és az ára ilyenkor is csak 82 000 forint. Intel Celeron N3350 (1,1 GHz) processzorral és Intel HD Graphics 500 grafikus vezérlővel rendelkezik, ami a csúcs játékokhoz kevés, viszont arra tökéletesen elég, hogy a szövegszerkesztő, egy grafikai szoftver, a böngésző vagy táblázatkezelő vidáman elfusson rajta.

Telefon, ami mindent kibír

Egy bizonyos életkor felett már jó, ha a gyereknek is van saját (okos)telefonja. Egyáltalán nem árt, ha el lehet érni bármikor, ha ő is tud telefonálni a szüleinek, rokonainak, és még tanulhat is rajta a különféle alkalmazások segítségével, illetve akár kirándulni is elviheti. Persze azt érdemes figyelembe venni, hogy ennyi idősen bizony még hajlamosak szeleburdi módon kezelni a tárgyaikat, így könnyen előfordulhat, hogy nem figyelnek a készülékre, így az leesik, vizes lesz vagy véletlenül benne marad a kapufának használt táskában.

De erre is van már megoldás, hiszen az úgynevezett strapatelefonokat pont az olyan felhasználóknak találták ki, akik nem kímélik a készülékeiket. A kártyafüggetlen konstrukcióban már 50 000 forintért beszerezhető Blackview BV6000 is ezen termékek táborát erősíti. Ráadásul úgy, hogy a legtöbb hasonló vetélytársánál olcsóbb, köszönhetően annak, hogy egy csomó extra, de kevesek által használt funkció, például a hőkamera, hiányzik belőle. A mobil tehát por-, ütés- és vízálló, és a kamerák sem hiányoznak róla. A 8 magos MediaTek Helio P10 processzorral, 3 GB RAM-mal és Mali-T860 MP2 grafikus vezérlővel ellátott telefon teljesítménye megfelelő, de azért nem kiemelkedő. 4500 mAh akkumulátora viszont az, ami azt jelenti, hogy akár napokig is bírja töltés nélkül.

Rajz- és jegyzettábla

Elsősorban azoknak a diákoknak ajánljuk a rajz- és jegyzettáblákat, akik szeretnek alkotni, de nekik aztán nagyon! Az ilyen masinák egy érintés- és nyomásérzékeny kijelzőből és egy speciális digitális tollból állnak. Ez utóbbi karakterisztikája módosítható, tehát megváltoztatható a hegy "vastagsága", illetve a "tinta" vagy "festék" fajtája, így akár ecsetként is használható. Gyakorlatilag úgy lehet erre a táblára rajzolni, festeni, mint egy igazi papírra, vászonra, egy igazi tollal vagy ecsettel.

Természetesen azokkal ellentétben bármikor bármit vissza lehet vonni, és egyszerűen lehet módosítani, az elkészült művek pedig elmenthetőek, továbbküldhetőek, illetve megoszthatóak. Még arra is van lehetőség, hogy egy, már korábban elkészült fotót, képet retusáljanak, módosítsanak a segítségükkel. A digitális rajztáblák piacának egyik uralkodója a Wacom, amely hosszú ideje minőségi, megbízható termékeket tesz le az asztalra. A CTL-672-S típusszámú, One fantázianevű eszköz képviseli a belépő szintet a kínálatukban. Így egy olyan fiatal számára is tökéletes lehet, aki csak mostanában ismerkedik ezzel a technológiával, hiszen már 22 000 forinttól megvásárolható.

Bluetooth bónusz

Az utolsó termék egy olyan családba tartozik, ami manapság rendkívül divatos, és a fiatalok odáig vannak érte. Ezek pedig a hordozható Bluetooth hangsugárzók, amelyek használhatóak a számítógéppel vagy telefonnal összekötve.

Egy olyan modellt választottunk ki, amely körülbelül negyedannyiba kerül, mint a legdrágább, legtrendibb fajtársai, viszont pontosan ugyanazt tudja, mint azok. A Tronsmart Element T6 a gumírozott burkolatának köszönhetően bírja a kiképzést, a 25 wattos maximális névleges teljesítménye pedig több is, mint kellene. 360 fokban szórja a hangokat, rendelkezik beépített mikrofonnal, így telefonhívások lebonyolítására is alkalmas. A legjobb pedig, hogy akár már 12 900 forintért is beszerezhető, ami a tudásához és dizájnjához képest kifejezetten alacsony árnak számít, és biztos, hogy senki sem fog szégyenben maradni vele a barátai előtt.

