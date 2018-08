Erősen küzd az új Tomb Raiderrel a GeForce RTX 2080 Ti

A ray tracing még Full HD-ben is képes megfektetni a videokártyát.

A héten az NVIDIA bemutatta a Turing architektúrát használó, valós idejű ray tracingre képes első videokártyáit a Gamecomon. Sajnos a GeForce RTX 2000 családba tartozó grafikus vezérlők általános teljesítményéről egyáltalán nem beszélt a cég, valószínűleg csak a termékek független tesztjeiből derül majd ki, hogy mit is tudnak a jelenlegi játékokban. Nem feltételezzük, hogy gond lenne a kártyák teljesítményével, valószínűleg csak így próbálja maximalizálni a sajtóvisszhangjukat az NVIDIA.

Ettől függetlenül valamiféle teljesítménnyel kapcsolatos információval mégiscsak tudunk szolgálni, a GamesComon ugyanis kipróbálható bekapcsolt ray tracinggel a szeptemberben megjelenő Shadow of the Tomb Raider, sejthetően a legerősebb GeForce RTX 2080 Ti kártyán fut.

A német PC Games Hardware munkatársainak sikerült személyes tapasztalatokat szerezniük a demóval, állításuk szerint a játék sebessége Full HD felbontásban

30-60 FPS között ingadozik.

A kéretlen felfedezésre elég gyorsan reagált az NVIDIA és a játékot fejlesztő Eidos Montréal: a cégek szerint a látott teljesítmény javulni fog, jelenleg a videokártya drivere és a játék ray-tracing implementációja is optimalizálás alatt áll. A ray tracing nem is lesz elérhető az új Tomb Raider megjelenésekor, csak utólag patchelik majd bele.

A Shadow of The Tomb Raider számítógépes verzióját egyébként nem házon belül fejleszti az Eidos Montréal, szokásához híven a holland Nixxes Software-nek adta ki a portolási munka elvégzését. Ez a cég felel a játékmotor ray tracinget használó effektjeinek a programozásáért is.

Ha szeretne még több érdekes techhírt olvasni, akkor kövesse az Origo Techbázis Facebook-oldalát, kattintson ide!