Havidíjért is elérhetővé válhat az Xbox One

Kétéves hűségszerződéssel kínálhatja a konzoljait a Microsoft.

Rendkívül érdekes ötlettel tornászhatja fel az Xbox One játékkonzollal rendelkezők táborát a Microsoft. A The Verge értesülései szerint a vállalat már hónapok óta dolgozik egy előfizetésen, amely keretében az érdeklődők havidíjért cserébe hozzájuthatnának az Xbox One S vagy az Xbox One X konzolhoz, továbbá az Xbox Live Gold és az Xbox Game Pass előfizetésekhez.

Az informátorok szerint az érdeklődőknek 24 hónapos hűségszerződést kellene aláírniuk, a drágábbik Xbox One X hardvert tartalmazó előfizetés havi 35 dollárba, azaz olyan 9800 forintba kerülhet majd. Első körben csak az Egyesült Államokban válhat elérhetővé az ajánlat, azonban ha sikeresnek bizonyul a koncepció, akkor a Microsoft nyitott a további piacokon való bevezetésére.

Nem világos, hogy a 24 hónapos hűségidő lejárta után mi történhet a konzolokkal, de nem lepődnénk meg, ha a bérlők tulajdonába kerülnének, mint a szolgáltatóktól vett mobilok.

Ezt abból gondoljuk, hogy az Xbox One X-es csomaggal példálózva az előfizetők a 24 hónap alatt összesen 840 dollárt fizetnének ki a Microsoftnak, már ha pontosak a The Verge információi. Amennyiben a játékosok az előfizetésben foglalt összes terméket külön és teljes áron megveszik, akkor 500 dollárjukba kerül a konzol, kétszer 60 dollárt költenek a 12 hónapos Xbox Live Gold előfizetésekre, továbbá 24 × 10 dollárjuk megy el az Xbox Game Pass szolgáltatásra.

Ez összesen 860 dollár, így az ajánlat inkább tűnik egy közel kamatmentes részletfizetési akciónak, mintsem egy klasszikus előfizetésnek.

