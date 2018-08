Az olcsó iPhone mégsem lesz erős?

A hírek szerint nem az új A12-t, hanem régebbi chipet kap az LCD-s iPhone.

Az elemzők tippjei szerint az Apple szeptember 12-én mutatja be az idei három új iPhone készülékét, amit az új Apple Watch, az új iPad Pro tabletek és talán egy olcsó MacBook, valamint a Mac mini Pro kísérnek majd.

Az idei iPhone-okba az Apple új, 7 nm-es A12-es chipje kerül, legalábbis eddig mindenki azt hitte.

A hírek szerint az OLED-kijelzős iPhone XS és iPhone XS Plus modellek tényleg az új A12-es SoC-t kapják meg, de az olcsóbb, LCD-kijelzős iPhone 9-be csak a régi A10 Fusion lapka kerülhet. Ezt még az iPhone 7 és 7 Plus modellekben használta az Apple. Az viszont biztos, hogy az „olcsó" iPhone is olyan kijelzőt kap, mint az iPhone X.

Az „olcsó" Apple okostelefon egyébként lehet, hogy egyszerűen iPhone néven jelenik meg a piacon. Állítólag 3 GB RAM lesz benne, egyetlen hátlapi kamerával és Face ID rendszerrel.