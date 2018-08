Hamarosan ön is bekerülhet bármelyik pornófilmbe

A gép tanulásra építő "deepfakes", melynek segítségével tulajdonképpen bármilyen színész vagy színésznő arca behelyettesíthető egy pornófilmbe, néhány hónap alatt letarolta az internetet. Pedig az csak egy amatőr kezdeményezés volt, otthoni körülmények között, most azonban a világ egyik legnagyobb pornóvállalata akarja megvalósítani, hogy bárkinek az arcát viszont láthassuk egy-egy filmjükben.

Kezdjük a dolgokat az elején, leginkább azzal, hogy mi is az a "deepfakes". A jelenség maga pár hónapja indult el, amikor az egyik legnagyobb össznépi internetes fórumon, a Redditen valaki a "deepfakes" becenév alatt egy elég meglepő dologgal állt elő: a gépi tanulást kihasználva mindössze néhány fénykép és/vagy egy-egy videó felhasználásával gyakorlatilag bárkinek az arcát be tudta helyettesíteni egy pornófilmbe, az eredeti színésznő arcának helyére. Mindezt otthoni körülmények között, közepesen erős számítógépet használva.

Ehhez a készítő gyakorlatilag semmi mást nem használt fel, mint a gépi tanulásra, a Google által ingyenesen rendelkezésre bocsátott TensorFlow-t, meg vélhetően némi személyes tehetséget és munkakedvet. Mindez azért döbbenetes, mert saját maga közel olyan jó eredményeket tudott elérni otthoni eszközökkel és egy kis tudással, mint a legnagyobb hollywoodi vizuális effektstúdiók.

Az Industrial Light and Magicnek rengeteg munkaórába és pénzbe került, hogy a Zsivány Egyes alcímű Star Wars-filmben a fiatal Leia hercegnő arcát rátegyék egy másik színésznőre, valamint megfelelően animálják, és akkor arról sokan úgy vélekedtek, hogy egészen lélegzetelállító teljesítmény, ami megváltoztathatja a filmkészítés jövőjét. Erre jön valaki, aki közel hasonló minőséget produkál vélhetően otthon, a szobájából, szabadon hozzáférhető szoftverekkel, meg néhány fényképpel és YouTube-videóval.

Nyilván, a végeredményen (jelenleg még) látszik, hogy nem valódi, akadnak furcsa arcmozgások, valószerűtlen mimikák, amik simán kizökkentik az egyszeri nézőt. Ezzel együtt nem kellett sok hozzá, hogy az internet ingyenesen hozzáférhető nagyobb pornóoldalait ellepjék a "deepfake" címszó alatt futó videók, amikben az eredetileg szereplő lányok arcát lecserélték olyan celebekére, mint Scarlett Johansson, Taylor Swift, a Trónok harcából ismert Maisie Williams, vagy éppen a Csodanőt alakító Gal Gadot.

Nyilván az egész nagyon gyorsan hatalmas visszhangot generált, és számos jogi kérdés felmerült, melyek egy része azóta sem tisztázott. Az alapvető probléma ugyanis az, hogy habár egy híresség arcát helyezik be egy videóba annak felhatalmazása nélkül, de a test már nem az adott hírességhez tartozik, így tehát amit egy pornófilmben látunk, az nem sérti a híresség magánéletét, hiszen valójában nem őt látjuk. Ennek ellenére azért a neves internetes felnőttfilmes oldalak nem nagyon akarnak megvívni hollywoodi színészekkel a bíróságon, úgyhogy az utóbbi időben már rekordsebességgel távolítják el a "deepfakes" tartalmakat.

Csak éppen akad ennek az egésznek még egy jóval ijesztőbb oldala: a bosszúpornó. Képzeljük el: valószínűleg mindenki rendelkezik a volt barátjáról/barátnőjéről, előző kapcsolatából jelentős mennyiségű képanyaggal és talán videókkal is. De ha nem, vagy simán csak valaki máson szeretne bosszút állni, vélhetően elég felmenni a Facebook-profiljára és az Instagramjára, hogy megszerezze róla a szükséges anyagot, amit felhasználva aztán a mesterséges intelligencia már be tudja helyezni az arcát egy pornófilmbe. Amit aztán persze posztolhatunk az interneten. Az biztos, hogy egészen ijesztő lesz a bosszúpornó új generációja, és a jogalkotásnak is alkalmazkodnia kell majd az új helyzethez.

Oké, de hogyan kell mindebből üzletet csinálni?

Hát úgy, hogy a világ egyik legnagyobb pornóvállalata, a Naughty America meglátta a fantáziát a dologban. A cég hamarosan elindít egy olyan szolgáltatást, mely a gépi tanulás segítségével bárkinek lehetőséget ad arra, hogy az arca megjelenhessen a Naughty America valamelyik filmjében. Ehhez mindössze annyit kell majd tennünk, hogy néhány előre maghatározott követelménynek megfelelő fényképet és videót küldjünk be, különböző arckifejezésekkel, onnantól pedig a szoftver megold mindent.

A vállalat azt mondja, hogy ha emellé mondjuk a kedvenc színésznőnket szeretnénk társítani partnernek, akkor annak a jogi hátterét elrendezi, vagy ha ez mégsem sikerül, akkor visszautasítja a kérést a megrendelőtől. Ha valami egyszerűbb dolgot kér a vásárló, akkor százdolláros nagyságrendben kell majd fizetnie, de a komplexebb megoldásoknál akár ezerdolláros szintig is felmehet a számla.

Mert egyébként ez az egész nem merül ki az arcok lecserélésében. Ahogy azt a hivatalos bemutató oldal is prezentálja (csak felnőtteknek, és munkahelyen nem biztonságos) lehetőség van többek között arra is, hogy több színésznő arcából állítsunk elő valami teljesen újat. Ami tulajdonképpen annak az előfutára, hogy a pornófilmek a nagyon közeli jövőben teljesen testreszabhatóak lesznek, és ez annyira igaznak tűnik, hogy a Naughty America vezérigazgatója, Andreas Hronopoulos egyenesen ebben látja az egész iparág jövőjét.

Ezzel együtt nehézségek vélhetően akadnak majd. Rögtön visszakanyarodhatunk a bosszúpornóhoz: hogyan tudja majd ellenőrizni a vállalat, hogy a beküldött fotók és videók biztosan a megrendelőről készültek, vagy valaki olyanról, aki a hozzájárulását adta ehhez? Ráadásul arra is nagyon oda kell majd figyelniük, hogy a megrendelésre testreszabott videók megfelelően vízjelezve legyenek, hogy ha adott esetben kikerülnek illetéktelen kezekbe, egyszerűen lehessen azonosítani és eltávolítani őket. Meg persze, hogy az is egyértelmű legyen, hogy ez nem eredeti film, és hiába látjuk véletlenül viszont a szomszédunkat benne, az nem jelenti automatikusan azt, hogy titokban pornószínészként dolgozik.

