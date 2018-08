Filmadaptációt kap a Monument Valley

A Paramount Pictures állt elő a meglepő ötlettel.

A játékok alapján készült filmek nagy múltra tekintenek vissza, bár a gamerek szívesen elfelejtenék az oroszlánrészt förtelmesre sikerült adaptációkat. Még akkor is, ha az Uwe Boll által rendezett, a nézőknek fizikai fájdalmat okozni képes alkotásokat nem is vesszük közéjük, azok egy külön kategóriába tartoznak. Az IMDb hatodik legalacsonyabb, 2/10-es értékelést kapott filmje is a maestro nevéhez fűződik, a House of the Dead videojáték filmes változatáról van szó. Elég annyit tudni róla, hogy a mazochisták ezt nézik karácsonykor a Reszkessetek, betörők! helyett.

A témára rátérve a Paramount Pictures rárepült a játékok filmes adaptációira, a jövő novemberben a mozikba kerülő Sonic the Hedgehog után a Monument Valley mobiljátékot kívánja megfilmesíteni. A héten bejelentett projekt nagy meglepetést keltett, hiszen a rengeteg díjat bezsebelt mobiljátékban a játéktér manipulálásával kell logikai feladványokat megoldani, első blikkre nem tűnik egy filmhez megfelelő alapanyagnak.

Az adaptáció élőszereplős lesz, azonban a helyszíneket javarészt CGI segítségével kívánják majd kivitelezni.

A szereplőknek a játékban látott jellegű feladatok megoldásával kell majd kiszabadulniuk egy álomszerű világból.

Nagy potenciál van a filmekben újszerűnek mondható koncepcióban, így nagyon kíváncsiak vagyunk, hogy az egyelőre ismeretlen forgatókönyvírónak és Patrick Osborne rendezőnek mit sikerül majd kihozniuk belőle.

Óriási kreatív kihívásnak tűnik a projekt.

