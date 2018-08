Totális csőd az első Android Go rendszerű Galaxy

Házon belül is versenyképtelen az okostelefon árcédulája.

Hetek óta biztosra vehető volt, hogy a Samsung hamarosan be fogja jelenteni az első Android Oreo Go Edition rendszert futtató, abszolút belépőkategóriás okostelefonját. Pénteken végre megtörtént a nagy leleplezés, és bizony a készülék tudását és árát elnézve jogos a kérdés, hogy mi értelme volt egyáltalán elkészíteni a telefont. A Galaxy J2 Core nem csak kártyafüggetlenül, de még a mobilszolgáltatók nulla forintos ajánlataiban is eladhatatlannak bizonyulhat.

A készülék kinézetre és hardveresen egyaránt a 2015-ös belépőkategória legalját hozza: 5 hüvelykes és 960×540 pixeles érintőkijelző, 5 / 8 megapixeles kamerák, 1 GB memória, 8 GB bővíthető háttértár, négymagos processzorú Samsung Exynos 7570 lapkakészlet, 2600 mAh-es akku, Android 8.1 Oreo Go Edition.

Mindez hagyján volna egy megfelelő árcédula mellett, de még ezt sem sikerült eltalálnia a cégnek: Indiában 7690 rúpiát kér a készülékért, ami nettó 31 ezer forintnak felel meg.

Amennyiben hazánkban is piacra kerülne a telefon, akkor 40 ezer forint körüli bruttót kellene kérni érte, ezzel pedig messze a legrosszabb vétel volna az árkategóriájában. Körülbelül egy árban volna a több szempontból is számottevően jobb Galaxy J3 2017-tel,

pedig az sem a versenyképes árazásáról híres.

