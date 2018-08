Eszement áron jöhetnek az NVIDIA óriásmonitorai

Idén nyárról a jövő év elejére csúszhatott az első modellek megjelenése.

A számítógépes játékosok tipikusan asztalnál ülve és aránylag kis monitorok előtt játszanak, azonban az NVIDIA idén januárban bejelentette, hogy szerinte érdemi igény van a nem csak óriási méretű, de teljesítmény és szolgáltatások tekintetében is csúcskategóriás monitorokra. Ezeket nem csak asztalokon lehetne bevetni, hanem a nappalikban is használhatóak volnának, a vevők akár teljesen lecserélhetnék velük a tévéjüket is, elvégre a set-top boxokról érkező tévéadások és az internetes streamelés korában nincs már jelentősége a televíziók „tévérészének".

Az eredeti hírek szerint a vállalat által bejelentett Big Format Gaming Display (BFGD) termékeknek még idén nyáron meg kellett volna jelenniük, azonban egyelőre hírük-hamvuk sincs, pedig többek közt az Acer, az Asus és a HP is ígéretet tettek a forgalmazásukra.

A hardware.info friss értesülései szerint az eszközök valószínűleg csak 2019 első negyedévében kerülnek majd piacra, ráadásul azt csiripelték a madarak a publikáció munkatársainak, hogy 4-5 ezer euróba, azaz

olyan 1,3 – 1,6 millió forintba kerülnek majd.

Ez szolidan fogalmazva is sokkoló, függetlenül attól, hogy tényleg csúcskategóriásak lesznek. A vásárlóik 65 hüvelykes és 3840×2160 pixeles kijelzőre, 4K felbontásban 120 hertzes képfrissítési sebességre, 1000 nit maximum fényerejű HDR-re, G-Sync adaptív képfrissítési tehnológiára, továbbá integrált NVIDIA Shield játékkonzolra számíthatnak. Az utóbbival elérhetőek a szokásos androidos appok és játékok, továbbá az NVIDIA felhős játékstreamelő szolgáltatása.

