Kikapott a mesterséges intelligencia az emberektől

Lezárult a világ egyik legnagyobb esport eseménye, a Valve által szervezett The International. Itt a versenyzők a Dota 2 nevű játékban mérik össze tudásukat, és most már lassan hagyománnyá válik, hogy mintegy bónusz mérkőzésként az Elon Musk-féle OpenAI által fejlesztett mesterséges intelligenciával is megküzdenek. Tavaly ugyan az ember alulmaradt, idén azonban fordult a kocka!

Habár a mesterséges intelligencia egyre jobb a játékokban, és sakkban például most már teljesen magabiztosan fel tudják mosni a padlót az emberekkel, a csapatos videojátékok egyelőre nagyobb falatot jelentenek nekik.

Márpedig a szóban forgó Dota 2 egy elképesztően komplex játék. Kétszer ötfős csapat mérkőzik meg egymással egy számos semleges ellenfelet, őrtornyokat és egyéb meglepetéseket tartogató pályán, ahol a végső cél, hogy megsemmisítjük az ellenség bázisát a pálya átellenes sarkában. Mivel a kétszer ötös csapatot több száz hősből rakhatjuk össze, akik mind-mind egyedi képességekkel rendelkeznek és felszerelésekkel is tuningolhatók, a stratégiai lehetőségek száma szinte felmérhetetlen.

Ezenkívül persze nagyon fontos a csapatban gondolkodás, a koordináció, az ellenfél lehetséges terveinek kikövetkeztetése, de szerepet kapnak a reflexek és a gyors döntéshozás is. Tavaly éppen az utóbbi miatt tudott győzelmet aratni a mesterséges intelligencia a világ egyik legjobb játékosa, Danil "Dendi" Ishutin ellen. Igaz, ott a játék egy alaposan lebutított, mindössze egy az egy elleni harcra belőtt változatával kísérleteztek, ahol a taktika és a csapatmunka tulajdonképpen kikerül a képből, és csak a gyors reakcióidő számít, amiben a gép nyilván felülmúlhatatlan.

Most ugyan a teljes pályát használó, kétszer ötfős, hagyományos mérkőzésben küzdött meg egymással a két fél, de limitációkat azért így is felállítottak: nem minden hős volt elérhető, és nekik nem is lehetett megvásárolni minden kiegészítő tárgyat. De a csapatmunka behozatala a képletbe éppen elég volt ahhoz, hogy ezúttal a mesterséges intelligencia maradjon alul, és a Team paiN nevű emberi csapat két egymás utáni győzelemmel zárja le találkozót.

Azt viszont nem lehet mondani, hogy a mesterséges intelligencia teljesen reménytelen lett volna, sőt. Mindkét mérkőzést kihúzták közel egy óráig, ami egy profi Dota 2-es meccs jellemzője, és főleg a korai játékszakaszban simán megállták a helyüket az emberekkel szemben. Természetesen a reflexeik felülmúlhatatlanok voltak, így azonnal tudtak reagálni például egy láthatatlanságból előtűnő ellenfélre, és az ellenséges hősökből is jellemzően körülbelül annyit öltek meg, mint amennyit ők is elveszítettek.

A játék későbbi szakaszaiban aztán, amikor már a csapatmunka, a taktika és a koordináció nagyobb szerepet kap, elkezdett az OpenAI Five névre keresztelt gépi brigád alulmaradni. Hiába tettek el láb alól körülbelül ugyanannyi hőst, mint az ellenfél, ha ezek a hősök leginkább az összességében kevésbé fontos és értékes támogatók voltak, így összességében kevesebb aranyjutalomhoz is jutottak, és úgy általánosan is jóval elmaradtak attól, amilyen ütemben az emberi csapat gyűjteni tudta a tárgyak megvásárlásához szükséges aranyat.

Ezenkívül olyan hibákat is rendszeresen elkövettek, minthogy megtámadták a pályán található legnagyobb semleges ellenfelet, Roshant. Ez ugyan fontos eleme a játéknak, mert ha sikerül legyőzni, akkor egy nagyon értékes tárgyat ad, amivel egy megölt hős azonnal újraéled, azonban rendkívül kockázatos is, hiszen a pálya azon pontján könnyedén csapdába lehet ejteni a Roshant támadó csapatot. De az emberi játékosok ettől függetlenül is tudtak olyan helyzeteket előállítani, amikor a gép egyszerűen beragadt, és nem tudott szabadulni, nem "értette", hogy mi történik.

A mesterséges intelligenciát az Elon Musk által (többek között) alapított OpenAI kezdeményezés fejlesztette, melynek célja, hogy végső soron a hasonló, szórakoztató "kísérletekben" kinevelt gép aztán a valóságban is hasznos feladatok megoldására legyen képes.

Ebben az esetben a Dota 2-es mesterséges intelligenciát készítő csapat vezetője, Mike Cook már a mérkőzés előtt is azt mondta, hogy jelen állapotban kevesebb, mint 50% esélyt lát arra, hogy a gép le tudja győzni az embert. Azonban arra is felhívta a figyelmet, hogy ha adott csapat ellen több mérkőzést tudott volna lejátszani az M.I., akkor már sokkal szorosabb lehetett volna a végeredmény.

Annyira, hogy az eddigi tapasztalataik alapján, amikor a mesterséges intelligenciát ráengedték egy azzal körülbelül egy szinten álló emberi csapatra, az elején még alulmaradt ugyan a gép, de egy-két héten belül már felül tudta múlni a hús-vér játékosokat. Szóval a Team paiN ugyan most még örülhet, de jövőre valószínűleg csúnya bosszú következik.

Ha szeretne még több érdekes techhírt olvasni, akkor kövesse az Origo Techbázis Facebook-oldalát, kattintson ide!