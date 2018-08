Mindent kiteregettek az új iPhone-okról

A sebességre és a kamerára koncentrálnak az idei modellek, a nagy frissítések jövőre jönnek.

A Bloomberg legutóbbi jelentése további részleteket árult el azokról az új iPhone készülékekről, amelyek elvileg szeptember 12-én debütálnak.

Az információk alapján mindhárom új iPhone keret nélküli kijelzőt és ebbe belógó szenzorsávot kap, Touch ID helyett Face ID-val. Mindegyik iPhone gesztusvezérléssel lesz használható, akárcsak a jelenlegi iPhone X.

A legolcsóbb modellt a 6,1 hüvelykes, LCD-s iPhone jelenti majd, ennek a hátlapjára csak egy kamera jut. Az iPhone X utódja S-módra koncentrál a frissítésekre, amik alapvetően a teljesítményt és a kamerát érintik. A prémium kínálat csúcsát eközben a 6,5 hüvelykes modell jelenti majd, OLED-kijelzővel. Ez lesz a valaha volt legnagyobb iPhone, de a hátlapi tripla kamerát még nem kaphatja meg.

2018 alapvetően egy S-év az Apple számára, a nagy újításokat a jövő évi modellek hozzák majd el. Ezúttal az apróbb frissítéseken van a hangsúly.

A hírek szerint a névadással még az Apple is gondban van, végleges nevek nincsenek. Jelenleg iPhone XS és iPhone XS Plus néven fut a két prémium modell. Bizonyos piacokon dual-SIM-es verzió is várható egyes készülékekből.