Itt egy igazán olcsó Android Go-alapú okostelefon

Az Archos 5,7 hüvelykes készüléke kevesebb mint 100 euróba kerül.

Úgy tűnik, hogy a Google Android Go projektje egyre több támogatót nyer. Nemrég a Samsung is bemutatta az első Android Go-alapú okostelefonját, és így tett most az Archos is.

Az európai gyártó új okostelefonja az Android Oreo Go Editionre épít. Az Access 57 4G készülék 5,7 hüvelykes, 18:9-es képarányú kijelzővel rendelkezik, és októbertől lesz elérhető, 79,99 euróért.

A takarékos árazással érkező okostelefon érthető módon nem túl izmos. Egy 4-magos, 1,4 GHz-es Spreadtrum SC9832SE processzor kerül bele, 1 GB RAM-mak és 16 GB tárhellyel. A legolcsóbb modell nem 4G-képes, és mindössze 8 GB tárhelyet kínál. Memóriakártyával mindkettő bővíthető, maximum 64 GB-ig.

A TN-kijelző 960 x 480-as felbontást kínál. A hátlapra 8 megapixeles, az előlapra 2 megapixeles kamera került. Az akku 2400 mAh-s.