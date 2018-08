Az USA-ban már havidíjért is elvihető az Xbox One

Az olcsóbb Xbox One S konzolt szinte ingyen adja a Microsoft.

A múlt héten felröppent a pletyka, miszerint a Microsoft valamiféle havidíjas konstrukcióban is hajlandó lesz odaadni az Xbox One konzoljait a fogyasztóknak. Hétfőn hivatalossá vált a program, bár jelenleg sajnos csak az Egyesült Államokban érhető el az Xbox All Access. A nemzetközi bevezetése állítólag nincs kizárva, az illetékesek az egyesült államokbeli tapasztalatok alapján döntenek majd további piacokon való debütálásáról.

Az Xbox All Access program lényege, hogy a vásárlók egy 24 hónapos szerződést aláírva, kezdőköltség nélkül kapnak egy Xbox One S vagy Xbox One X játékkonzolt, továbbá két évnyi Xbox Live Gold és Xbox Game Pass előfizetést; mindkettőnek 10 dollár a havidíja. Az előbbi előfizetés elsősorban a multiplayer játéklehetőség miatt fontos, míg az utóbbi előfizetéssel rendelkezők teljes és korlátlan hozzáférést kapnak 100+ játékhoz.

A szerződés megkötésekor a konzol azonnal a vásárlók tulajdonába kerül, de ha idő előtt felmondják a szerződést, akkor egyben ki kell fizetniük a hátralévő előfizetési díjat.

Két csomag közül választhatnak az érdeklődők: az Xbox One S konzolt tartalmazó havi 22 dollárba kerül, míg a Xbox One X modellt választóknak 35 dollárt kell fizetniük. A kettő közül az előbbi az igazán meglepő, hiszen két évre levetítve a Microsoft lényegében 48 dollárt,

azaz 13 ezer forintot kér el a magáért a játékkonzolért.

Összehasonlítási alapul az 500 GB-os Xbox One S bolti ára tipikusan 230 dollár az USA-ban.

Az Xbox One X-es csomag összköltsége már jóval közelebb van a bolti árhoz, de azon is megspórolható pár dollár az előfizetéssel.

Ha szeretne még több érdekes techhírt olvasni, akkor kövesse az Origo Techbázis Facebook-oldalát, kattintson ide!