Mutatja a videózással töltött időt a YouTube

Követhetőek az elmúlt egy hét statisztikái a mobilappokban.

Az idei I/O fejlesztői eseményen a Google elég sok időt töltött a digitális jóléti kezdeményezéseinek az ecsetelésével. Ezek keretében a vállalat szeretné, ha az androidos mobilokat használók és a YouTube-ozók átlátnák, hogy mennyi időt töltenek a mobiljaik nyomogatásával és a videózással. Az ijesztő adatok remélhetően tudatosítják bennük, hogy önmérsékletet kell tanúsítaniuk a mentális egészségük megóvása érdekében.

Most váratlanul elérhetővé vált a digitális jóléti szolgáltatás a YouTube mobilappban, a következő indításakor erről egy eltéveszthetetlen értesítést is küld a program. A statisztikai felületet betöltve a felhasználók láthatják, hogy mennyi időt töltöttek aznap, az előző nap, továbbá az elmúlt 7 napban a videózással, plusz a napi átlagjukat is kijelzi a program.

A statisztikák alatt a YouTube-on eltöltött idő menedzselését megkönnyítő funkciók kapcsolhatóak be, például a felhasználók értesítést kérhetnek a szünetek tartásáról, továbbá kikapcsolhatják a soron következő videók automatikus lejátszását.

Ha szeretne még több érdekes techhírt olvasni, akkor kövesse az Origo Techbázis Facebook-oldalát, kattintson ide!