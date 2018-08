Eszement hangfalat készített a Bang & Olufsen

Kerek formájú, a hangerő pedig a házának a forgatásával is állítható.

Szó szerint formabontó hangfalat leplezett le az IFA-kiállításon a Bang & Olufsen, a Beosound Edge nevű vezeték nélküli megoldása ugyanis kerek formájú, a hangerő pedig a házának a forgatásával is szabályozható. A hangfal előrefelé és hátrafelé is szórja a hangot, így a falra való felerősítéskor oldalasan kiáll falból. Az alumínium házára érintős gombok is kerültek, ezekkel a hangerőállítás mellett a dalok közti váltogatásra is lehetőséget adnak.

Prémium termék lévén persze kiemelt fontosságú a megfelelő hangzásvilág. A tipikus autókerékhez hasonló átlójú hangfalba 10 hüvelykes mélysugárzó, 4 hüvelykes középsugárzók, továbbá háromnegyedes magassugárzók kerültek. További újdonság az Active Base Port, a fizikai „hanglefojtást" használó kütyü alacsony hangerő mellett tiszta hangzásvilágot, míg magas hangerő esetén dübörgő basszust tesz lehetővé.

A Bluetooth mellett Beosound Edge specifikusan támogatja az Apple AirPlay 2 protokollt használó kütyükkel és a Chromecast 2-vel való kommunikációt.

Novemberben kerül majd piacra, méghozzá 3250 eurós, bő 1 millió forintos áron.

