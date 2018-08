Ívelt gamer monitort dob piacra a Samsung

Párosította a luxusérzést és a racionalitást a vállalat.

Remek hírrel szolgálhatunk a közeljövőben jó minőségű gamer monitort vásárolni kívánók számára, ugyanis szeptember elején hazánkban is piacra kerül a Samsung most bejelentett CJG5 monitora. A termék elsősorban az íves (1800R) paneljének köszönhetően látványos, de nem hivalkodó kinézetű, ráadásul a specifikációk terén is nagyon racionális.

A termékbe 27 hüvelykes és 2560×1440 pixeles VA panel került, 144 Hz-es képfrissítési sebességgel, 178 fokos betekintési szögekkel, 300 cd/m² maximális fényerővel, 4ms GtG válaszidővel, és 3000:1 statikus kontrasztaránnyal.

Sajnos az AMD FreeSync adaptív képfrissítési technológiát nem támogatja a termék, továbbá beépített hangszórókkal sem rendelkezik. Ettől függetlenül fülhallgató-kimenet található rajta, azaz kivezethető rajta keresztül a HDMI vagy DisplayPort bemeneteken keresztül kapott hang, így például játékkonzollal való használathoz is megfelelhet.

A Samsung CJG65 ajánlott fogyasztói árát 119 900 forintban határozta meg a gyártó.

