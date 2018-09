Brutálisak az Acer világító számítógépei

Megkezdődött az év egyik legfontosabb technológiai eseménye, a berlini IFA 2018 kiállítás. Többek között a tajvani IT óriás, az Acer is kiállította termékeit. A vállalat hatalmas hangsúlyt fektet az igen látványos, színes, erős fényű LED-ekkel felturbózott számítógépekre és kiegészítőkre.

Azokra a masinákra, amelyek egy karácsonyfának is komoly konkurenciát jelenthetnének, hiszen még a belsejükbe is fénykibocsátó diódákat pakoltak! Mi is kinn vagyunk az eseményen, le is fotóztuk ezeket az elképesztő kütyüket, amelyeket Ön is megtekinthet a galériára kattintva!

Ha szeretne még több érdekes techhírt olvasni, akkor kövesse az Origo Techbázis Facebook-oldalát, kattintson ide!