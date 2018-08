Kevert valóságban utazik az Acer új windowsos headsete

500 euróba kerül az Acer OJO 500 headset, ami a Windows kevert valóságát támogatja.

Az Acer Berlinben bemutatott újdonságai közé tartozik egy új headset, ami a Windows rendszer kevert valóságához készült.

A továbbfejlesztett minőségben és funkciókkal készült OJO 500 headset 100 fokos látószöggel rendelkezik, a két darab 2,89 hüvelykes kijelzője 2880 x 1440-es felbontást használ, 90 Hz-es képfrissítéssel.

Az integrált audio mellett beépített mikrofon is van, illetve frissítettek a házon, valamint a lencsék foglalatán és a szíjon is. A puha verzió akár mosógépben is tisztítható (a szíj).

A headset előlapja felemelhető, így egyből látható, hogy mi történik a valóságban.

A csomagban lesz két mozgásérzékelős kontroller is, illetve egy 4 méteres kábel. A PC-hez HDMI 2.0 csatlakozóval köthető a headset, az adatokat egy USB 3.0 kábelen keresztül tölti le. Novembertől, 499 euróért kapható.