Itt a környezetvédők kedvenc kiegészítőgyártója

Olcsó és zöld termékeket dob piacra a Mophie társalapítóinak új cége.

Bejelentették az új elektronikai vállalkozásuk elindulását a prémium mobiltöltőiről és külső akkumulátorairól ismert Mophie társalapítói. Ugyan a Nimble is az említett típusú eszközöket kívánja tervezni és forgalmazni, azonban két fundamentális különbség is akad a vállalatok között: a Nimble termékei sokkal olcsóbbak, ráadásul a cég termékei és a működése is a lehető leginkább környezetbarátra lett kitalálva.

A Nimble termékei bioműanyagból, kenderszövetből, újrahasznosított műanyagpalackokból, továbbá újrahasznosított alumíniumból készülnek. A termékek csomagolása szintén újrahasznosított papírból és egyéb környezetbarát anyagokból áll, teljes mértékben komposztálható.

Emellett minden rendelés mellé jár egy postán feladható tárolótasak, amelyben a vásárlók ingyen elküldhetik a Nimble legközelebbi hulladékfeldolgozó partnerének a kisebb méretű elektronikai hulladékaikat.

Sajnos a kizárólag online üzemelő Nimble egyelőre csak az Egyesült Államokban tevékenykedik, így Európából még nem lehet rendelni a cégtől. Első körben úgy egy tucat terméket jelentett be a vállalat, klasszikus töltőket, vezeték nélküli töltőket, külső akkukat és USB kábeleket. A termékek ára 10-100 dollár között mozog.

