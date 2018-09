A legmenőbb és a legfurább kütyük Berlinből képekben

A Berlinben megrendezett IFA nem feltétlenül a nagyok játszótere. A Samsung 8K-s QLED tévéje, a Lenovo újdonságai, vagy az LG futurisztikus robotjai mellett kis, nálunk ismeretlen gyártók is készültek érdekes vagy éppen fura készülékekkel.

Ezekből szedtünk össze egy csokorra valót, melyek közt fel-felbukkannak majd olyan ismert gyártók termékei is, mint a Bang&Olufsen vagy a Pioneer, és ez nem azt jelenti, hogy őket is a kicsik közé sorolnánk, hanem azt, hogy az ő termékeik is érdekesek, csak esetleg egy-egy külön cikket már nem tudtunk írni róluk.

Ha szeretne még több érdekes techhírt olvasni, akkor kövesse az Origo Techbázis Facebook-oldalát, kattintson ide!