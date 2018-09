Hordozható GPS-nyomkövetőt dob piacra a Huawei

Plusz egy 4G routerrel egybeépített okoshangszórót is készített.

Két rendhagyó termékkel is jelentkezett a berlini IFA-kiálításon a Huawei, mindkettő még idén piacra kerül Európában, azonban az árukat nem tisztázta a vállalat. Az érdekesebbik megoldásnak a Locator nevű kütyü titulálható, amely egy hordozható GPS-nyomkövető.

Az eszköz a körülményektől függően 15-30 napos üzemidővel rendelkezik, a vásárlóknak egy SIM-kártyát kell beletenniük a működéséhez, majd online követhetik a földrajzi helyzetét, pár méterről pedig rezegtethetik is. A GPS mellett a GLONASS, a Galileo és a Beidou helymeghatározó rendszereket is támogató, IP68-minősítésű eszköz például csomagok és autótolvajok követésére vethető be a legkönnyebben.

Emellett persze számos egyéb felhasználási területe is lehet, például hozzáerősíthető egy kulcscsomóhoz, vagy némi kreativitással a szökős Bodri nyakörvéhez.

A Huawei által most bejelentett másik termék az AI Cube nevű okoshangszóró. Az eszköz kinézetre erősen hasonlít a Google Home okoshangszóróhoz, de az okosfunkcióit az Amazon Alexa hangasszisztens szolgáltatja.

Az eszköz érdekessége, hogy 4G/LTE mobilnet megosztására is alkalmas: csak bele kell tenni egy SIM-kártyát, majd WiFin keresztül felcsatlakoztathatóak vele a mobilokhoz, táblagépekhez és notebookokhoz hasonló eszközök a mobilnetre.

