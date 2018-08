Szombat estig ingyenes egy Warhammer-játék

Egyjátékos és többjátékos módot is kínál a Space Marine.

Az előrejelzések szerint el fog romlani az időjárás a hétvégén, de a számítógépes játékosoknak szerencsére nem kell unatkozniuk a következő két napban: a Humble Store magyar idő szerint 2018. szeptember 1. (szombat) este 7 óráig ingyen osztogatja a Warhammer 40,000: Space Marine című játékot.

A Warhammer univerzumban játszódó címek jókora részétől eltérően a Space Marine egy külső nézetes akciójáték, amely egyjátékos kampányt és 8 vs. 8 többjátékos módot is kínál. Még 2011-ben került piacra, így a rendszerigénye kimondottan alacsony, még az elmúlt években piacra dobott laptopokon is gond nélkül futnia kell.

Az ingyenes játék beszerzéséhez csak be kell jelentkezni a Humble Store-ba, majd a zöld Get The Game gombra kell kattintani a termékoldalán. Ha sikeres volt a játék igénylése, akkor ezen a lapon tekinthető meg a Steamen szeptember 15-ig beváltható termékkulcsa.

