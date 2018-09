A Fitbit Charge 3 méltó ellenfele lett a Garmin Vivosmart 4

Tetszetős dizájnnal érkezik a Garmin legújabb okoskarkötője.

A Garmin az utóbbi időben egyre nagyobb fejfájást okoz az okoskarkötőivel a Fitbitnek. Az IFA kiállításon például bemutatta a Vivosmart 4-et, ami méltó ellenfele lett a Fitbit Charge 3-nak, hasonló árral és tudással.

Ez az ártakarékos fitneszes karkötő is tudja azt, amit a riválisa, vagyis figyeli a pulzusunkat és az alvásunkat, a pihenésünket és a mozgásunkat, miközben normál használat mellett 7 napos üzemidőt garantál.

A 129,99 dolláros viselhető eszköz OLED-kijelzőt kapott, az elődjéhez mérten kisebb és laposabb is. Természetesen jobban is néz ki, és több színben is vihető lesz.

Az újdonág pulzoximéterrel is rendelkezik a Body Battery pedig a test energiatartalékait igyekszik megtippelni. A Vivosmart 4 úszás és zuhanyzás közben is viselhető, Androidot és iOS-t futtató okostelefont egyaránt támogat, értesítésekkel együtt.