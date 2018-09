Bemutatkozott Berlinben a világ első 8K OLED tévéje

A világ első 8K felbontású OLED televíziója az IFA2018 kiállításon mutatkozott be. A készülék 88 hüvelykes képernyője harminchárom millió, önálló fény kibocsátására képes képpontból áll.

Itt az újabb nagy dobás

Az LG rendkívül elkötelezett az OLED technológia mellett, így nem meglepő, hogy a vállalat szeretné tovább növelni az OLED készülékek arányát prémium televíziókínálatában.

Bár a 8K televíziók piaca még elenyésző a szakértők négy év múlva, több mint öt millió darabos eladásra számítanak ebből a típusból.

Az LG bevallottan piacvezető pozícióra törekszik a csúcskategóriás tévékészülékek kategóriájában, amihez a 8K OLED technológiájával, egyre közelebb kerül.

Ugyan az LCD technológia is folyamatosan fejlődik kétségtelen, hogy az OLED a következő generáció technológiája. Ennek oka, hogy a képpontok külön háttérvilágítás nélkül, önállóan is képesek a fénykibocsátásra, ami korábban nem látott képminőséget eredményez. Az LG ráadásként nem csak az eljárás megalkotásában vállalt úttörő szerepet, de az OLED termékek sikeres piaci bevezetésében is komoly erőfeszítéseket tett.

„Az LG első 8K OLED televíziója a technológiai teljesítmény csúcsa, ez a kijelzők evolúciójának következő lépése" – jelentette ki Brian Kwon, az LG szórakoztató elektronikai üzletágának elnöke. „A 4K OLED technológia fontos szerepet játszott a televíziós iparág átformálásában, mi pedig biztosak vagyunk abban, hogy a 8K OLED hasonló hatással lesz a piacra."

Az eseményre látogató érdeklődők még két napig a Messe Berlin 18-as csarnokában felállított LG kiállítási területen nézhetik meg a 8K LG OLED televíziót, s a vállalat egyéb televíziós újdonságait.

Ha szeretne még több érdekes techhírt olvasni, akkor kövesse az Origo Techbázis Facebook-oldalát, kattintson ide!