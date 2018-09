Itt egy óriási 4K tévé, megfizethető áron

Néhány évvel ezelőtt még ritkaságszámba mentek az úgynevezett 4K, azaz ultranagy felbontású televíziók, és ennek megfelelően az áruk is meglehetősen húzósan alakult. Később ezek a modellek leszivárogtak a középkategóriába, ma pedig már ott tartunk, hogy gyakorlatilag bárki vehet ilyen készüléket.

A Samsung élharcosa volt a 4K-technológia elterjesztésének, hiszen a holding az elsők között lépett színre ilyen típusú, tehát 3840 x 2160 képpont megjelenítésére képes televízióval. A vállalat kínálatában is megtalálhatóak a megfizethető 4K-eszközök, ilyenek például a 7-es sorozatba tartozó eszközök, amelyek közül az NU7102 típusszámú modell jutott el hozzánk egy rövid időre. Nézzük tehát, hogy mit tud ma a legnagyobb piaci szereplő középkategóriás tévéje!

Alap dizájn

A dizájnerek nem erőltették meg magukat túlságosan, hiszen a készülék külseje semmi extrát nem kínál. Emiatt nagyon hasonlít más gyártók, márkák televízióira. Nincs hagyományos értelemben vett talpa és állványa, hanem két kis tappancson nyugszik.

Ebből fakadóan pedig forgatni nem lehet, ami azért pedig hasznos lehet olykor. A Samsung magasabb kategóriás tévéinél a csatlakozókat egy külső, kényelmesen elérhető dobozra pakolják, de itt maradtak a hagyományos megoldásnál, azaz a ki- és bemenetek a hátlapon kaptak helyet. Ezeknek köszönhetően egyébként egyszerűen csatlakoztatható a készülékhez számítógép, külső hangrendszer (házi mozi szett, hangprojektor), játékkonzol vagy telefon is akár. Természetesen fel is lehet akasztani, és mivel a súlya sem vészes, így nem kell attól tartani, hogy kiszakad a falból.

Képminőség

A televízióba a házon belül gyártott, 10 bites, több mint egymilliárd árnyalat megjelenítésére képes, LED-háttérvilágítású, VA típusú LCD-panel került, amelynek felbontása tehát 3840 x 2160 képpont. E kijelzőtechnológia egyik nagy erőssége a viszonylag nagy valós kontrasztarány, amely ezúttal is bebizonyosodott, hiszen 3321:1 értéket mértünk az erre szolgáló kalibrációs műszerrel. Ez persze még mindig elmarad az OLED-ek által produkált végtelen kontrasztaránytól, és a tökéletes feketéről is le kell mondani, de a kontrasztossággal így sincs gond.

Mint ahogy általában a színekkel sem, hiszen a tónusok normális beállítások mellett szépek, természetesek, valóságosak. Azért kisebb hibák néha becsúsznak, hiszen például a bőrszín, az arcok megjelenítése során bele lehet futni pontatlanságokba. A mozgásmegjelenítésnél is akadnak problémák, hiszen olykor remegő aura jelent meg a képernyőn gyorsan átrohanó objektumok környékén. Viszont az is igaz, hogy akadozást, szaggatást nem tapasztaltunk. Kis felbontású anyagok, jellemzően tv-adások esetén észrevehető zajosodás, amelyen viszonylag hatékonyan lehet segíteni a zajcsökkentés-funkció aktiválásával.

A tv rendelkezik úgynevezett felskálázási technológiával, amely a termékkommunikáció szerint képes az alacsonyabb részletességű tartalmak feljavítására, viszont ebből a valóságban nem sok mindent tapasztaltunk. A készülék támogatja a nagy dinamikatartományú (HDR) videók, filmek megjelenítését, ami azt jelenti, hogy az elektronika a világos képrészleteknél megemeli a fényerőt, a sötéteknél pedig csökkenti azt, ami igen látványos.

Ám az is igaz, hogy mivel a maximális fényerő nem olyan nagy, mint mondjuk a Samsung QLED tévéknél, ezért a HDR nem annyira bombasztikus és letaglózó, mint azok esetében.

Alaphangzás

A két darab rejtett, 20 wattos hangszóróból álló integrált hangrendszer csodákra nem képes. A basszusokat csak sejteni lehet, a megszólalásból hiányzik az dinamizmus, az élet, emiatt a végeredmény szikár és steril. Hanghibákat mondjuk nem tapasztalni, tehát a kötelezőt gond nélkül hozza a készülék, akinek nincsenek ilyen irányú igényei, annak ez is tökéletesen elég lehet. De ha valaki hangélményre vágyik, akkor nem ússza meg egy soundbar, több komponensből álló sztereó vagy házimozi-rendszer beüzemelését.

