A kifejezetten otthoni (nyaralóban, haverokkal, stb., ez most igazából édes mindegy, az a lényeg, hogy nem egy nyilvános szórakozóhelyen) bulizásra szánt ultranagy teljesítményű hangrendszerek néhány évvel ezelőtt bukkantak fel nagyobb számban Európában, miután letarolták Dél- és Közép-Amerikát.

Az ilyen masinák jellegzetessége az elképesztő hangerő mellett a viszonylag nagy méret és a számos extra szolgáltatás, amelyek segítenek partihangulatot varázsolni a nappaliba. Egy ilyen szörny jutott el hozzánk a közelmúltban az LG jóvoltából, mi pedig nem haboztunk kipróbálni!

Figyelemfelkeltő forma

Az OJ98 már nem egy mai darab, és már új verziói is léteznek, melyek itt találhatóak meg. Mindenesetre mi ezt a csodát próbáltuk ki egy nyári hosszú teszt erejéig.

Az OJ98 igen méretes készülékházzal büszkélkedhet, hiszen 1,1 méteres magasságához 38 centis szélesség, és 40 centis mélység társul, a súlya pedig 29,7 kilogramm! A tetején található a kezelőpanel egy csomó gomb, potméter, két tányér, egy gázkar (!) és a pontmátrix LCD-kijelzők. A frontfelület felé néznek a hangszórók, emellett itt helyet kapott egy raklap RGB LED is. Van rajta két-két USB- és mikrofon-jackcsatlakozó, illetve egy-egy bemenet a hordozható eszközök számára, egy 3,5 mm-es audiokimenet, valamint egy sztereo analóg-audiocsatlakozó. Rendelkezik CD-lejátszóval, és a zeneszámok még Bluetooth-kapcsolat révén vezeték nélküli úton is eljuttathatóak rá. Azaz rendkívül sokoldalú kis masina, számtalan különféle eszközzel képes kapcsolatot teremteni, onnan audiotartalmakat fogadni, legyen az egy telefon, tablet, számítógép, médialejátszó, MP3-lejátszó vagy akár egy pendrive is, amin a zenék vannak. Sőt, a beépített tuner révén még rádiózásra is alkalmas.

Hangminőség, hangerő

A két szerény 450 wattos hangsugárzója mellett ellátták két, szintén 450 wattos mélynyomóval, így a maximális kimeneti teljesítménye eléri az 1800 wattot!

Ez a teljesítmény a gyártó szerint RMS, tehát tartósan képes kiadni a rendszer. Csak viszonyításként: egy átlagos tévében 20-30 wattos hangrendszer van, egy hifitorony ennek a duplájára képes, ez a motyó pedig majdnem a százszorosára! Mindegy, hogy ez mennyire fedi a valóságot, de zárt lakásban, csutkára tolva a kakaót élő ember nem tud megmaradni közvetlenül mellette. Mikor először megdöngettük, átjött a szomszéd, hogy hallottuk-e a robbanást...

Egyszerűen brutális, amit produkál, egy átlagos méretű szobában vagy kecóban nem is lehet kihasználni teljesen a benne szunnyadó erőt. Ezáltal alkalmas arra, hogy akár egy kerti partin is bevethessék sikerrel.

A hangerő tehát megvan, a basszusok kellően vastagok, viszont az is igaz, hogy a hang minősége ettől még nem lesz tökéletes. Egyrészt a sztereót el lehet felejteni, másrészt pedig a termék hajlamos összemosni, elkenni a finom részleteket. Konkrét hanghibákat nem tapasztani, de azért nyugodt szívvel ki lehet jelenteni, hogy az XBOOM OJ98 nem a legjobb megoldás, ha valaki az értő, audiofil zenehallgatáshoz keres megfelelő eszközt. Viszont az is tény, hogy nem is erre találták ki, hanem megalapozza a bulit, arra pedig kiválóan alkalmas! Nem hiányoznak az előzetes optimalizált equalizer beállítások sem, amelyekkel lehet egy kicsit módosítani a megszólaláson, például hangsúlyosabbá tehetőek a mélyek vagy magasak.

Vicces extrák

Rendelkezik egy csomó olyan extra szolgáltatással, amivel a hagyományos audioeszközök nem.

Ott vannak például a már említett színes LED-ek, amelyek pazar fényshow-t képesek összehozni.

Beállítható, hogy a zene ütemére villogjanak, de kérhető egyenletes vagy finoman pulzáló opció is. A fényerő kellően nagy, így egy házibuliban tényleg képes megteremteni egy igazi diszkó illúzióját.

Az XBOOM OJ98-t emellett ellátták jó pár hangeffekttel, amelyek egyszerűen előhívhatóak.

Tehát például megnyomunk egy gombot, és felvijjog egy sziréna, a tányérok pörgetésével schratcheléshez hasonló hangok csalhatóak elő belőle, a gázkar előrenyomását követően pedig feldübörög egy „motor”, ami aztán egy nagy dörrenésben végződik. Ezek tényleg nagyon mókásak, és mint ahogy meggyőződtünk róla, kiválóan alkalmasak arra, hogy komoly felnőtt embereket is egy pillanat alatt kisgyerekké varázsoljon, akik egymást lökdösik félre, azon versenyezve, hogy ki szirénázhasson.

Azért vannak hasznosabb szolgáltatásai is a masinának, lehet lassítani vagy gyorsítani az éppen lejátszott nótán, és a dalokat képes a masina okosan egymásba mixelni, azaz a DJ-funkciók sem hiányoznak. Azért azt nem lehet elhallgatni, hogy egy „igazi” lemezlovasnak az XBOOM OJ98 kevés lesz, hiszen tűpontosan keverni azért nem lehet vele. Tovább növeli a mókafaktort, hogy mikrofonokat is lehet rádugni, aminek köszönhetően rá lehet magyarázni, vagy akár énekelni a zenére, azaz a karaokézásnál is hasznos lehet ez az eszköz. Fontos megjegyezni, hogy vezeték nélküli kapcsolat révén párosítható az LG más termékeivel, így akár egy másik XBOOM OJ98-cal is, így egy nagyobb rendszerbe is egyszerűen integrálható.

Összegzés

Az LG XBOOM OJ98 egy igen érdekes cucc, ami arra, amire kitalálták, tökéletes! Egy igazi party animal, ami az extra funkciója, kialakítása, egyszerű kezelhetősége révén a házibulik, rendezvények, összejövetelek hangulatfelelőse lehet. Az általa produkált hang minősége nem tökéletes, de a hangereje brutál, a fényei vadul villognak, az effektek pedig tényleg hozzáadott értéket jelentenek.

