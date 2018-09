Kiszivárgott a Shadow of the Tomb Raider

Erősen spoileres információ derült ki a játékról.

Már csak tíz nap van a hátra a Shadow of the Tomb Raider megjelenéséig, ez fogja lezárni a 2013-ban rebootolt Lara Croft eredettörténetét. A játékot rendkívül agresszíven reklámozza a Square Enix, lényegében már minden fontos játékeleméből adott videós ízelítőt. Most még több érdekesség kiderült a játékról, ám ehhez nincs köze a kiadónak: kiszivárgott a játék PlayStation 4-es változata.

Az információk alapján az történt, hogy a Square Enix megkezdte a játék boltoknak való kiküldését, ám valahol leesett pár doboz a platóról.

Ez még hagyján, de valaki feltehetően hencegésből úgy döntött, hogy világgá kürtöli a dolgot.

Hírünk írásáig igazából csak pár képernyőkép került ki a játékból, amelyben a szivárogtató jól elspoilerezett egy olyan dolgot, amit minden bizonnyal meglepetésnek szántak a fejlesztők. Inkább nem árulnánk el, hogy miről van szó, az érdeklődők ide kattintva megtekinthetik a képernyőképeket.

A következő másfél hétben óvatosan kattintgassanak a spoilerekből nem kérő rajongók a neten.

