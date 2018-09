Besegíthet a Bixby fejlesztésébe a Google

A Samsung legalábbis úgy gondolja, hogy együttműködhet a jövőben a két óriáscég.

A Samsung még 2017-ben indította útjára a Bixby virtuális asszisztensét, amelynek dedikált hardvergomb is jár a Galaxy S8 óta. Bár a Bixby sokat fejlődött, a Google Assistanthez képest még jócskán elmarad a tudása.

A Samsung fogyasztói üzletágát vezető Kim Hyun-suk szerint elképzelhető azonban, hogy a Google és a Samsung a jövőben együtt dolgozik a Bixbyn.

Az IFA kiállításon azt mondta az ügyvezető, hogy több együttműködési formát is lát, ami mindkét fél számára előnyös lehet. A Google kihasználhatná, hogy a Bixby a Samsung rengeteg eszközére jut majd el (hűtők, klímák, nyomtatók, stb.), nem csak okoshangszórókban lesz benne. A Google ebből a tortából kaphatna egy szeletet a szolgáltatásaihoz.

Bár a Bixby jelenleg is a Google keresőjét alkalmazza, a Samsung szerint be lehetne építeni a Google Térkép útmutatóit is, esetleg a mesterséges intelligenciára építő funkciókból is meríteni.

Az üzlet mindkét fél számára előnyös lenne, de nem tudni, hogy a Google hajlandó-e megosztani a tudását az egyik riválisával (legalábbis ami az asszisztensek piacát illeti).