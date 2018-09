Esport képzést indít a Corvinus Egyetem

2018 őszétől elindul az első magyarországi esport tantárgy.

Az esport egyre növekvő nemzetközi népszerűsége Magyarországot sem hagyta érintetlenül. A fiatalok körében egyre több figyelmet kapnak az online játékok, kb. 475.000 fő rendszeresen foglalkozik kedvenc videójátékával, vagyis digitális eszközön való játékkal (eNET, 2018).

A játékok fiatalok körében való népszerűségén felbuzdulva a Budapesti Corvinus Egyetem Gazdaságinformatikus képzésének három oktatója – Kis Gergely, Pintér Róbert és Rab Árpád Szörény – úgy döntött, hogy az egyetemi képzésben is helye lesz az esportnak, lévén, hogy egyre többek számára nyújt megélhetési lehetőséget ez a tevékenység. 2018 őszétől elindul az első magyarországi esport tantárgy.

Megélhetési lehetőség lett

CS:GO, LoL és Hearthstone – csupa olyan játéknév, amellyel a mai felnőtt korosztály jó eséllyel csak gyermekeitől hallott. „A magyar esport játékokat fiatalok hétköznap átlagosan három, hétvégén pedig öt órát töltenek kedvenc szerepjátékukkal, 44%-uk játszik vagy tervez versenyszerűen játszani. Ez nálunk az egyetemen azt jelenti, hogy kb. minden harmadik „gazdinfos" hallgatónk ebben a témakörben szeretne szakdolgozatot is írni" – mondta el Kis Gergely, aki adjunktusként évi kb. 30 hallgató szakdolgozatát konzultálja végig.

Eldönthettük, hogy ellenállunk, vagy inkább az élére állunk

– teszi hozzá Rab Árpád Szörény, aki egyúttal az új tantárgy felelőse lett. „Miután megjelentek Magyarországon is azok a cégek, akik már megélhetési lehetőséget is kínálnak a professzionális esportolóknak, illetve játékszervezőknek, úgy döntöttünk, belevágunk."

Profikkal fejlesztették a tantárgyat

Az egyetemi képzésben Magyarországon új tantárgyat elindítani minimum 1-2 év, így ennek a kurzusnak a gondolata sem most vetődött fel. Tischler Márkkal, az Esport Universum vezetőjével való beszélgetés alapján indult el a gondolkodás, hogy a Corvinuson az esportban professzionális partnerek bevonásával épüljön fel a képzés,

akik tapasztalataikat, stratégiai szemléletet és játékszervezési tudást is hoznak a Közgázra.

Névsorrendben a Docler eSport, az Esportmilla, az Esport1, az Esport Universum és az IKO Digital szakmai tudásukkal mind hozzájárulnak, hogy a feltörekvő generációból más nemzetközi szinten is kiemelkedő esport stratégák, gazdasági szakemberek és játékosok születhessenek Magyarországon.

A 2018 őszétől induló képzést egyelőre választható tantárgyként vehetik fel a corvinusos hallgatók, és a tapasztalatok alapján fogják továbbfejleszteni az esport képzést akár több tantárggyá, amennyiben erre a hallgatók körében igény lesz.

Így talán a szülők sem utálják majd

Az egyetemi képzés elindítói bíznak benne, hogy a szülők, nagyszülők körében is segítenek elfogadtatni az online játékok professzionális voltát, láttatni a benne rejlő gazdasági potenciált. „Ma már TV csatornákat indítanak esport közvetítésekre, a nagy nemzetközi versenyeken stadionokat töltenek meg nézőkkel.

A legnépszerűbb játékosok hatalmas fizetés mellett profi környezetben, edzőkkel dolgoznak, míg a legjobb kommentártorok sztárokká válnak, sok milliós követő táborral az interneten.

A lakosság többsége még idegenkedve fogadja, hogy a fiatalokat ez a világ vonzza, sőt a többség elítéli a napi több órát videójátékozó versenyzőket, nem értve, hogy miért fecsérlik erre az idejüket. De olyan ez a helyzet, mint amikor az első tévékészülékek megjelentek, és szép fokozatosan a képi tartalom odaragasztotta a tekinteteket – 50 év elteltével a Föld lakóinak többsége nézett rendszeresen tévét. Valószínűleg 50 év múlva a Föld lakóinak többsége ugyanígy tekint majd a videójátékokra, mert a többségük már gyerekkorában találkozott vele" – mondja el Kis Gergely.

A kutatások is erre engednek következtetni, a magyar gamerek fele 11 és 15 éves kora között kezdett el játszani, de 16%-a már 10 éves kora előtt (eNET, 2017). „Itt az ideje, hogy az oktatásban is másként kezeljük a témakört mint eddig, és segítsünk a magyar fiataloknak üzleti sikereket is találni az esportban" – szólít mozgósításra Rab Árpád Szörény.

