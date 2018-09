Őszi borhűtő kisokos, nem csak ínyenceknek

Itt van a szüret, itt van újra, és ilyenkor az embernek a szokásosnál is többször jut eszébe a bor. A szőlőkből kipréselt és a hordókban nemes itallá érlelt nedű mostanra szerencsére hazánkban is visszanyerte korábbi rangját. Egyre nő ugyanis a borrajongók száma, akik nem pusztán a mámor, hanem az ízek kedvéért isszák az Istenek Ajándékát.

A bor fogyasztása mellett a bor tárolásának is megvan a kultúrája, léteznek a szabályai. Sajnos azonban még nem tartunk ott, hogy minden magyar lakos saját, hangulatos pincével rendelkezzen. Viszont ettől függetlenül még senkinek sem kell lemondania arról, hogy megfelelő körülmények között raktározza borospalackjait. Mindenki számára ugyanis elérhetőek már a borhűtők, amelyek pont ezt a célt szolgálják!

Nézzük, hogy miért, mire jó egy borhűtő, mire kell figyelni a vásárlás során, és végül ajánlunk is néhány konkrét modellt, amelyekkel nem igazán lehet melléfogni!

Miért fontos?

Kezdjük a legfontosabbal: a borhűtő nem úri huncutság! Nem az a célja, hogy valaki tudjon villogni azzal, hogy ő értője a boroknak, hogy ő ínyenc borfogyasztó, azaz sommelier. A borok ugyanis rendkívül érzékeny italok, amelyeknél rendkívül fontos a a tárolási hőmérséklet, és még az is, hogy hány fokosak, mikor kinyitják a palackjukat, sőt esetenként még a páratartalom is. Ebből fakadóan nem lehet csak úgy bedobni egy bort a hűtőszekrénybe a kolbász mellé, hiszen ott a legritkább esetben adottak az ideális körülmények. Amennyiben például a fehérborokat túlhűtik, azok íze egyszerűen eltűnhet, a vörösborok pedig vékonynak és nyersnek fognak tűnni, illetve az illatok mindkét típusnál elillanhatnak. Amennyiben pedig túlságosan melegek, akkor egyszerűen jellegtelenné válnak, elvesznek az egyedülálló zamatok, aromák és csak a csersav marad.

A borhűtőket direkt arra találták ki, hogy megfelelő környezeti feltételeket teremtsenek a borok számára.

Mivel a különböző borfajták ideális fogyasztási hőmérséklete más és más, ezért számos borhűtőben külön szabályozható hőmérsékletű zónák hozhatóak létre. Ezeknek a zónáknak pedig fokra pontosan és egyenletesen tartaniuk kell az előzetesen digitálisan beállított hőmérsékletet.

Nem fér bele, hogy olykor olykor öt fokkal több vagy kevesebb bent a hőmérséklet! Ez azért is kiemelkedően fontos, mert ha valaki azt tapasztalja, hogy nem megfelelő az ital hőfoka, akkor nem választhat radikális megoldásokat, nem dobálhatja be a fagyasztóba vagy forró vízbe az üvegeket, butéliákat hogy lehűtse, vagy felmelegítse azokat, hiszen ez végzetesen károsítaná a bor szerkezetét.

A különféle borfajták ideális fogyasztási hőmérséklete – pezsgő 6-8 °C

– száraz fehérbor 8-10 °C

– rozé 8-10 °C

– félédes fehérbor 10-12 °C

– tokaji aszú 10-12 °C

– fiatal vörösbor 12-14 °C

UV mentes övezet

Kiemelkedő fontosságú, hogy az UV sugarak ne jussanak be a borhűtőbe, de ez nem jelenti azt, hogy feltétlenül teli ajtóval rendelkező készüléket kellene választani. Az üveg ugyanis esztétikusabb lehet, ráadásul egyszerűbb meg is mutogatni a "szekrény" tartalmát, és nem kell feltétlenül nyitogatni az ajtót. Tehát maradhat az üvegajtó, de akkor olyan modellt kell választani, aminél ez UV-védett, hőkezelt az anyag. Esetleg utólagosan is le lehet fóliázni az üvegajtót, de azért lássuk be, hogy ez a fajta fusimisizés nem passzol a borhoz.

Rengésbiztos kialakítás

Sok hűtőszekrény enyhén rázkódik olykor, főleg, ha a kompresszor ki-be kapcsol, viszont ez a fajta vibráció kifejezetten rosszat tesz az üvegeknek. A jobb borhűtőknél már ezt a problémát kiküszöbölték. Vagy valamilyen extra mechanikai csillapító rendszert alkalmaznak, de arra is akad példa, főként persze a drágább modelleknél, hogy az aggregát egységet egyszerűen elválasztják a borhűtőtől.

Nem véletlen, hogy a borpincékben is fektetve tárolják a palackokat, és a tartós tárolás csak fektetett pozícióban javasolt. Ha erre nincs lehetőség egy borhűtőnél, akkor azt nem szabad megvásárolni!

Milyen a jó borhűtő! Szedjük tehát össze, hogy milyen is a jó borhűtő, mikre érdemes figyelni egy ilyen termék beszerzése során!

- Tűpontosan tartja a beállított hőmérsékletet

- Több, egyedileg vezérelhető hőmérsékletű zónával rendelkezik. A legjobb esetben ezek fizikailag is elkülönülnek egymástól. - Ellenáll az UV fénynek.

- Ellenáll az esetleges vibrációnak.

- Fektetett pozícióban tárolhatóak benne a palackok.

