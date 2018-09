Itthon is elérhető a laptopgyorsító Intel Optane

Elsőként a Notebook.hu back-to-school kampánya keretében lehet Intel Optane gyorsítómodullal felszerelt notebookokat megvásárolni Magyarországon. Az új technológiával az olcsóbb noteszgépek is villámgyorssá válnak, ami kapóra jön, mert az átlagos magyar vásárló már nem éri be fapados géppel, hatvanezer forinttal többet is szán egy notebookra, mint három éve.