Egyre nagyobb teret követelnek maguknak a különböző közösségi gazdasági megoldások a világban. 250 milliárd dollárra becsüli a Merll Lynch a szegmens értékét, prognózisuk szerint ugyanakkor ez akár 2 billió (!) dollárra is rúghat a jövőben. Bár a közelben élő emberek együttműködése, a kaláka valószínűleg egyidős az emberiséggel, a közösségi fogyasztás, vagyis a sharing economy új formáját valósítja meg mindennek.

Számos példát láttunk már a közösségi fogyasztásra: az olyan világcégek, mint az Uber, Airbnb, Couchsurfing, Netflix, Spotify etc. világszinten megalapozzák a bizalmat az ilyen jellegű platformok, szolgáltatások iránt. Magyarországon azonban ma még kevés ilyen kezdeményezés, vállalkozás van.

Az egyik ilyen magyar, úttörő vállalkozás a miutcank.hu, amely Magyarország első számú közösségépítő, sharing economy platformja.

2015 óta működik, eddig 42 000 felhasználóval. A platform az egymáshoz közel lakó embereket köti össze, és nem titkolt célja, hogy az embereket bekapcsolja a közösségi gazdaságba, amivel pénzt, időt és energiát takaríthatnak meg, illetve csökkenthetik a pazarlás mértékét. A miutcank.hu segítségével eddig mintegy 60.000 eszközt – köztük rotációs kapát, felfújható krokodilt, gyerekülést, könyveket stb. - osztottak meg valamilyen formában a felhasználók.

Fel kell fúrni a gyerek polcait a szobájában? Minek venni, ha „kölcsönözni” is lehet egymástól. Jelenleg is 475 darab fúró áll rendelkezésre, arra várva, hogy valaki ki is használja. A különböző használati tárgyak megosztásán túl, az oldalt szolgáltatások ajánlására, szakember keresésre, szabadidős tevékenységek és közösségi események szervezésére is gyakran használják.

A miutcank.hu egy a közösségi oldalak közül, viszont céljait tekintve nagyban különbözik, hiszen a lokális közösségeken alapulva akarja visszaépíteni a már-már kiveszőben lévő bizalmat és együttműködést az emberek között. Új videójuk azt mutatja be, hogyan lehet könnyen és gyorsan segítséget kérni a miutcank.hu oldalon.

Szeptemberre már telefonos alkalmazáson is elérhető lesz a Miutcank, így még egyszerűbb és gyorsabb lesz segítséget kérni.