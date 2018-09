5G-s kiadásban is jön a Samsung Galaxy S10

A Samsung külön modellt ad majd ki, az 5G-s verzió drága lesz.

A Galaxy Note 9 megjelenése után a Samsung a Galaxy S10-re koncentrál, ami elvileg a jövő év elején mutatkozik be. A pletykák szerint három eltérő modell jön, Beyond 0, Beyond 1 és Beyond 2 kódnéven.

Az első egy lite kiadású mobil lesz, az 1 és a 2 pedig a Galaxy S10 és a Galaxy S10+.

Dél-koreai jelentések szerint a Samsung úgy döntött, hogy 5G-képessé teszi az új zászlóshajót, de ez sajnos magasabb vételárat is jelent. Éppen ezért az 5G-s verzió egy külön modell formájában jelenik majd meg.

Az 5G-s modell a Galaxy S10+ egyik speciális kiadása lesz, tehát mindent tud majd az 5G-támogatáson felül, ami a Samsung valaha volt legfejlettebb készülékébe bekerül. Elvileg ez lesz a legdrágább Samsung okostelefon 2019 első felében.