Ön milyen kórházigazgató lenne?

Azt mondják, hogy a nevetés a legjobb orvosság. Ha ez igaz, akkor az 1997-ben megjelent kórházmenedzselős játék, a Theme Hospital nagyon jó orvosság volt, mert hiába kellett benne egy kórházat felépítenünk, menedzselnünk és gondoskodnunk róla, hogy az oda érkező betegek meg is gyógyuljanak, ezt az elsőre lehangolónak tűnő témát elképesztően jó angol humorral tálalta a brit fejlesztőcsapat, a Bullfrog. Most pedig megkaptuk ennek a modern reinkarnációját.

A Bullfrog ugyan már rég nem létezik, de szerencsére azok a jóemberek még nagyon is léteznek, akik annak idején ezen a játékon dolgoztak. Most pedig újra összeálltak, hogy a klasszikus Theme Hospital szellemiségében elkészítsék a Two Point Hospitalt, ami igyekszik modern köntösben tálalni a klasszikus, bár mostanában eléggé hanyagolt témát.

Szóval a Two Point Hospital egy olyan játék, ahol egy személyben mi alakítjuk a kórház atyaúristenét, így nekünk kell gondoskodnunk a különböző kórtermek kialakításáról, a szükséges eszközök megvételéről, a személyzet felvételéről és továbbképzéséről, meg még arról is, hogy hol legyen az üdítős automata.

Szerencsére a játék szépen-lassan vezet be a sűrűjébe, így lesz időnk mindent alaposan kitanulni. Az első kórházunkban még nincsenek nagy kihívások: el kell helyeznünk egy recepciós asztalt, ahol a drága betegeink bejelentkezhetnek, majd ki kell építenünk egy szobát az általános orvosnak, aki megállapítja, hogy tulajdonképpen miben is szenved a páciens, és továbbküldi a megfelelő helyre kezelésre.

A különböző szobák, kórtermek kialakítása, és úgy általánosan az egész játék kezelése nagyon egyszerű, ösztönös, minden kényelmes és kézre áll. A szobákat 4x4-es négyzetekből kell kirajzolnunk, majd elhelyeznünk benne a szükséges elemeket, például asztalt, kanapét, növényeket, tűzoltókészüléket, esetleg szekrényeket. Ezt követően fel kell vennünk a szükséges személyzetet, aki az adott helyiségben dolgozni fog: orvost, nővért, a kórházba, meg általánosan asszisztenseket és karbantartókat. Mindegyikről láthatjuk a felvétel előtt, hogy mennyire érti a dolgát és esetleg milyen extra képességekkel rendelkezik (mondjuk kifejezetten kedves), de persze minél jobb valaki, annál nagyobb kezdőfizetést is kér.

Minél nagyobb egy terem, és minél több különböző berendezést, kényelmi dolgot vagy kiegészítőt helyezünk el benne, annál nagyobb lesz a presztízse, az adott személyzet annál szívesebben dolgozik majd benne. Azonban ezzel óvatosan kell bánni, hiszen könnyen belefuthatunk abba a problémába, hogy hamar elpazaroljuk a rendelkezésre álló helyet, és később komoly átalakításokat kell majd folytatnunk, hogy az újabb és újabb szakrendelők elférjenek.

Meg persze arra is igyekeznünk kell odafigyelni, hogy a betévedő páciensek lehetőleg minél jobban érezzék magukat, amíg mondjuk a sorukra várnak. Nem szabad elfelejtenünk kukákat kihelyezni, különben teleszemetelnek mindent, de a nyavalyásoknak kell gondoskodnunk ételről, italról, édességről, újságos standokról, padokról, meg persze az sem árt, ha kézfertőtlenítőket helyezünk el a falakon.

Aztán ahogy haladunk előre, egyre inkább láthatjuk, ahogy növekszik a káosz, és az elsőre átgondoltnak tűnő létesítményünkben mégsem megy minden olyan gördülékenyen, ahogy kellene, főleg ahogy egyre több és egyre változatosabb betegséget kellene kezelnünk. Szerencsére a játék humora mindig gondoskodik arról, hogy a jókedvünk megmaradjunk, hiszen nehéz komoly arccal kibírni azt, amikor bejön valaki azzal, hogy a feje helyén egy égő villanykörte van (lightheadedness, aki tud angolul, értékelni fogja a viccet), aminek a szakszerű kezelése az, hogy kicsavarják a helyéről, majd kap egy új, 3D-nyomtatott fejet a helyére.

Sajnos tényleg érteni kell angolul ahhoz, hogy a betegségekkel kapcsolatos minden poén rendesen átjöjjön. A 8-bitten például egy olyan súlyos tünet, aminek hatására a páciens nagyon pixelessé válik attól, hogy alacsony pixelszámú pókok megharapják, de a beteget teljesen szürkévé változtató Grey Anatomy sem semmi, a kezeléshez pedig nyilván chromaterápiára van szükség.

De ez az egész senkit ne tévesszen meg, a Two Point Hospital a humoros körítés mögött egy igenis komoly menedzserjáték, ahol rengeteg dologra oda kell figyelnünk, hogy a kórházunk hírneve fennmaradjon, sőt lehetőleg növekedjen, és ezáltal folyamatosan emelkedjenek a bevételeink is, és mindenki boldog maradjon. Nemcsak a páciensek, de a személyzet is, akikről folyamatosan gondoskodnunk kell, továbbképzésekre kell küldenünk őket és fizetésemelést kell adnunk nekik, különben fogják magukat, és lelépnek.

Úgyhogy a Steamen 39,99 euróba kerülő Two Point Hospital mindenkinek bátran ajánlható, aki kedveli a hasonló menedzsmentjátékokat, és szeretné magát kipróbálni kórházigazgatóként, egy olyan környezetben, ahol szerencsére valódi életek nem forognak kockán. Sőt, ha valaki meghal a kórházunkban, még az is lehet, hogy szellemként visszatér kísérteni. Egészen addig, míg egy karbantartó be nem szippantja porszívóval...

Ha szeretne még több érdekes techhírt olvasni, akkor kövesse az Origo Techbázis Facebook-oldalát, kattintson ide!