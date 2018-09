Élő adásban füvezett a Tesla vezére

Elon Musk egy YouTube-on, élő adásban közvetített interjúban szippantott bele egy marihuánás cigarettába. Ez persze azonnal komoly visszhangot keltett, az esetet még a Tesla részvényei is megérezték, két vezető távozott a cégtől, és állítólag az amerikai légierő is vizsgálatot fontolgat.

Elon Musk, a Tesla és a SpaceX alapítója és vezetője több mint két és fél órán keresztül beszélgetett egy YouTube-on közvetített műsorban Joe Rogannel. Az interjú viszonylag kötetlen volt, ami először abban mutatkozott meg, hogy a két fél elkezdett whiskey-t szürcsölgetni, majd egy ponton előkerült egy dohány és marihuána keverékét tartalmazó cigaretta is. Miután a műsorvezető elkezdte szívni, átadta Musknak is, aki szintén beleszippantott egyet, hozzátéve, hogy „Ez legális, ugye?".

És egyébként a marihuána fogyasztása tényleg legális Kalifornia államban, ahol az interjú készült, azonban Musk talán mégis jobban átgondolhatta volna a dolgot. Először elkezdett szöveges üzeneteket kapni a telefonján az ismerőseitől, akik arra voltak kíváncsi, hogy mégis mi a fenéért szív füvet élő adásban, majd később más következményei is lettek a dolognak.

Mindenesetre Musk elmondta, hogy „nem rendszeresen használ füvet”, mert szerinte nem tesz jót a produktivitásnak, és valójában „olyan a hatása, mint egy kávénak, csak visszafelé”. Mindez különösen annak fényében érdekes, hogy a cégvezető még augusztusban vallotta be, hogy az orvosa felírta neki az Ambien nevű alvássegítő gyógyszert, és akkor tagadta, hogy emellett fogyasztana marihuánát is.

Mindenesetre az interjú alapján látszik, hogy Musknak vélhetően problémái vannak, a látottak alapján sokan úgy vélték, hogy valamilyen formában autista lehet. A műsorvezető kérdéseire sokszor hosszas gondolkodás után válaszol, jellemzően szűkszavúan, szinte magába fordulva. Ráadásul az interjú egy pontján el is mondja, hogy az emberek nem feltétlenül élveznék, ha az ő bőrében lennének, hiába tartják sikeresnek és zseninek. A fejében lévő dolgokat egy „soha véget nem érő robbanás”-ként írta le, és elmondta, hogy nem nagyon tud kikapcsolni, és újra megerősítette, hogy problémái vannak az alvással.

Repülő autók, mesterséges intelligencia

Persze az interjú során szóba került számos olyan téma, melyek kifejezetten Musk „hatáskörébe” tartoznak. A közlekedés kapcsán egyértelműen úgy véli, hogy a szintén általa alapított The Boring Company által elindított alagútfúrások jelentik a jövőt. Ezzel ugyanis lehetővé válik, hogy a nagyobb városok alatt akár többszintes alagútrendszereket alakítsanak ki, melyek elterelik a forgalmat a felszínről. Musk ezt „háromdimenziós” közlekedésnek nevezi.

A repülő autókkal kapcsolatban úgy vélekedik, hogy nem igazán működhetnek a gyakorlatban, mert ezek tulajdonképpen zajos helikopterek lennének kerekekkel, és a „szomszéd nagyon nem örülne, ha egy ilyennel szállna le az ember a kertben”.

Ezzel együtt persze a repülőgépek átalakítására és modernizálására nagyon is vannak ötletei, csak éppen nem biztos, hogy ezeket meg fogja tudni valósítani.

A Tesla-vezér egy ideje már komolyan foglalkozik azzal, hogy milyen veszélyeket jelent a mesterséges intelligencia az emberiségre. Szerinte a kormányoknak minél előbb szabályok közé kellene szorítani a mesterséges intelligencia fejlesztését, mert egy ponton túl már késő lesz. Ezt kifejtette most az interjúban is, de elárulta, hogy bárkihez fordult is eddig az aggodalmaival, sehol nem hallgattak rá.

Mindenesetre most már ő is úgy kezdi látni, hogy felesleges az ellenállás, és inkább reménykedni kell a pozitív végkimenetelben. Szerinte az ember és a gép összekapcsolása jelenti a jövőt: úgy véli, tulajdonképpen már most is kiborgok vagyunk, és az okostelefonunk képezi a kibernetikus kiterjesztésünket. Az okostelefon, ami mindenhol ott van velünk, mindenre emlékszik, és minden információt a rendelkezésünkre tud bocsátani.

Persze ez még csak a kezdet, és (minő meglepetés) maga Musk is rendelkezik egy céggel, ami az emberi agy és a számítógép összekapcsolásán dolgozik. Ez a vállalat a Neuralink, és alapvetően parányi elektródákat tervet beültetni az agyba, és ha ez most még nem is valósítható meg maradéktalanul, Musk elmondta, hogy néhány hónapon belül bejelentenek egy olyan újdonságot, amiről még csak álmodni se mernénk.

Megroggyant részvényárfolyam, vizsgálatok

Akárhogy is, az élő adásban füvezést követően a Tesla két vezetője is lemondott, és a vállalat részvényeinek értéke 6%-ot esett. Habár sem az emberi erőforrásokért felelős Dave Morton, sem pedig a számviteli vezető Gaby Toledo nem nevezte meg konkrétan a marihuánás cigarettát a távozásuk okaként, mindketten azt mondták, hogy egyszerűen túl sok külső figyelem irányul mostanában a cégre. Ami persze Elon Musk elmúlt hónapokban mutatott viselkedését tekintve nem meglepő.

Ráadásul nem sokkal az eset után egy belsős forrás elárulta, hogy az amerikai légierő vizsgálatot kezdeményez Musk ellen annak drogfogyasztási szokásaival kapcsolatban. A SpaceX ugyanis beszállítóként szerződéses viszonyban áll a légierővel, és a marihuána fogyasztása tiltott mindenki számára, akinek titkos kormányzati dokumentumokhoz van hozzáférése.

Később a légierő hivatalosan közölte, egyelőre nem folyik vizsgálat Musk ellen, jelenleg még a tényeket összegzik, és ezt követően döntik majd el, hogy milyen eljárásra lesz szükség az esetben.

