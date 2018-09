Jöhet a beépített fordító a Firefoxba

Évek óta jelentős versenyelőny a Chrome számára a funkció.

Az elmúlt körülbelül egy évben a jelentős motorháztető alatti fejlesztéseknek köszönhetően, és általánosságban véve újból versenyképessé vált a Mozilla Firefox. Ettől függetlenül van egy óriási hátránya a Google Chrome-mal szemben: nem képes gépi módszerrel lefordítani az idegen nyelvű weblapokat. Persze változó, hogy kinek milyen gyakran van szüksége a kényelmi funkcióra, de akik rendszeresen rászorulnak, azoknak nagyon bosszantó a hiánya.

Természetesen Firefoxban is lehetséges a weblapok gépi fordítása, csak épp ehhez külön be kell tölteni a Google Fordítót, be kell másolni a lefordítani kívánt weblap linkjét a baloldali szövegdobozába, és ütni kell egy Entert a weblap lefordításához.

A Firefox kódbázisában most feltűnt kódok alapján a fejlesztők lényegében a Chrome megoldását kívánják lemásolni: az idegen nyelvű weblapok betöltésekor felbukkanna egy ikon a böngésző főmenüjét lenyitó gomb mellett, erre kattintva lehetne gyorsan elindítani a gépi fordítást.

A jelek szerint a Google Fordító lehet majd a Firefox alapértelmezett fordításszolgáltatója, emellett pedig opcionálisan talán a Bingre vagy a Yandexre is átválthatnak a netezők.

Kapcsolódó érdekesség, hogy már 2014-ben megkezdődött a munka a Firefox beépített fordítóval való ellátására, de valamilyen oknál fogva a kukában végezte a fejlesztés. Nem világos, hogy mikor érhet be az implementációjára tett második próbálkozás gyümölcse.

