Dokumentumfilm készült a legrosszabb filmrendezőről

Még idén megtartják az Uwe Bollról szóló Fuck You All premierjét.

Úgy két hete a Monument Valley megfilmesítése kapcsán pont az eszünkbe jutott a híres Uwe Boll. A német forgatókönyvíró és rendező elsősorban videojátékok megfilmesítésére szakosodott, többek közt például az Alone in the Dark, a Far Cry, a House of the Dead, a Dungeon Siege és a BloodRayne franchise-ok meggyalázása fűződik a nevéhez. Emellett ő készítette a Postal filmet is, de annak már az alapanyaga is annyira vállalhatatlan, hogy tulajdonképpen sikerült belőle egy elvárt minőségű produkciót gyártania.

Uwe Boll anyagi okokra hivatkozva még 2016-ban vonult vissza a filmek írásától és rendezésétől, azóta saját éttermet vezet Kanadában, mellékállásban pedig producerként bűn rossz filmek útját egyengeti.

Most izgalmas hírrel szolgálhatunk az alacsony és nagy költségvetésből is kizárólag tolerálhatatlanul hulladék filmeket gyártani képes, bunkó és vulgáris rendező rajongóinak:

dokumentumfilm készült a mester életéről és munkásságáról.

A Fuck You all: The Uwe Boll Story című alkotás premierje a Kanadában november 28. – december 2. között megrendezésre kerülő Whistler filmfesztiválon lesz. Sajnos még nem tudni, hogy az érdeklődők oroszlánrésze hol és mikortól kezdve tekintheti meg a filmet, de előbb-utóbb minden bizonnyal elérhető lesz online.

