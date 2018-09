Mindjárt itt az LG V40 ThinQ csúcskészülék

A legutóbbi hitelesítések arra utalnak, hogy közeledik a zászlóshajó bemutatója.

Mostanra igazából mindent tudunk az LG következő, V40 ThinQ csúcskészülékéről. Volt már szivárgás a specifikációkról, illetve a dizájnról is. Azt viszont még mindig nem lehetett tudni, hogy mikor mutatkozik be az újdonság.

A Global Certification Forum által kiosztott hitelesítések most arra utalnak, hogy az új zászlóshajó hamarosan debütál. Ezt egyértelműen jelzi az LG-450UA modellszám és az LG Storm Plus kódnév is.

Természetesen az effajta listákból nem derülnek ki további konkrétumok, de legalább azt tudjuk, hogy közeledik a bemutató.

Egyes tippek szerint a Galaxy Note 9 és az új iPhone-ok piacra kerülése között debütálna a V40 ThinQ, ez pedig azt jelenti, hogy még szeptember 21. előtt. Egy lehetséges dátum a november 16. is, mégpedig azért, mert a kiszivárgott fotókon ez látható.