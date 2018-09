Újból rálőttek a játékstreamer házára

A héten valaki már másodjára találta ezt jó viccnek.

Mostanra komoly üzletté nőtte ki magát a videojátékok élő közvetítése, a YouTube-os videokészítés után ez az újabb őrület, amiből potenciális meg lehet élni. Sajnos ez az elfoglaltság sem csupa móka és kacagás, hiszen a gamer közösségnek is megvan a maga mérgező és eszement kis tábora: az olyanok, akiknek a sima trollkodás és a halálos fenyegetések írogatása már nem éri el az ingerküszöbét, helyette például swattingolásban élik ki magukat.

Az egyik legismertebb és legnépszerűbb közvetítőként Dr. Disrespect, polgári nevén Guy Beahm természetesen hozzászokott a gamerek legalja részének legkülönfélébb trollkodásához. Ettől függetlenül a héten minden képzeletet felülmúló incidensekben volt része:

hétfőn és kedden is rálőttek a dél-kaliforniai házára egy mozgó autóból.

Az első próbálkozás során a támadó elméletileg nem találta el az épületet, ám kedden sikerült belőnie egy ablakot, miközben Beahm épp élő közvetítésben volt. A streamer persze utánanézett a zaj forrásának, hívta a rendőrséget, és leállította a közvetítést.

A támadások során senki sem sérült meg, az incidensek pontos indítéka pedig ismeretlen. Ettől függetlenül ha most véget is értek a lövöldözések, akkor is nyilván kemény büntetésre számíthat az elkövető, amennyiben sikerül letartóztatnia a rendőrségnek.

