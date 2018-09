Már a képekre írt szövegeket is olvassa a Facebook

A gyűlöletbeszéd detektálásától a látássérültek támogatásáig sok mindenre használható a Rosetta.

Bemutatta a legújabb gépi tanulást használó rendszerét a Facebook. A Rosetta segítségével a cég képes automatizáltan értelmezni a megosztott képeken és videókban szereplő szövegeket, azaz egy fejlett optikai karakterfelismerő megoldásról van szó, ami képes a Facebok egyedi igényeinek megfelelően skálázódni.

A fejlesztést több okból is kiemelt fontosságúnak tartja a vállalat, például a segítségével már automatizáltan is ki lehetne szűri a cég tartalmi irányelveivel szembemenő tartalmak egy részét, például a klasszikus bejegyzésekben már régóta felismerhető gyűlöletbeszédet. Emellett jól jöhet majd a látássérült felhasználóknak is, a képeken lévő szövegek átiratainak köszönhetően ők sem maradnak majd le a legújabb mémekről.

A mémeknél tartva a Facebook természetesen a felhasználók profilozására is felhasználhatja a megoldást, a szoftverrel sok eddig elérhetetlen, releváns információt kaphat róluk.

A Rosetta már jelenleg is aktív, naponta körülbelül egymilliárd a Facebookra és az Instagramra feltöltött képet és képkockát elemez.

Ha szeretne még több érdekes techhírt olvasni, akkor kövesse az Origo Techbázis Facebook-oldalát, kattintson ide!