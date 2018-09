Készül a Huawei Mate 20 Porsche Design

Minden jel arra utal, hogy ezúttal is lesz speciális kiadás a legújabb Mate csúcskészülékből.

A Huawei már 2016 óta működik együtt a német Porsche Design embereivel. Azóta számos speciális kiadású Huawei okostelefon érkezett a piacra. Ilyen volt az eredeti Mate 9 Porsche Design vagy például a legutóbbi Mate RS Porsche Design.

Bár a Mate 20-as széria csak október 16-án mutatkozik be, már most kiderült, hogy ezúttal is lesz speciális, prémium kiadása az új zászlóshajónak.

Roland Quandt nemrég megtudta, hogy az új készülék Everest kódnév alatt fut. Sajnos a funkciókról és a specifikációkról nincs hír, de szinte biztos, hogy Kirin 980-as csúcslapkát és 512 GB tárhelyet kapnak a vásárlók. Valószínűleg a tripla kamera is adott lesz, a Porsche Design azonban a vertikális elrendezést szokta előnyben részesíteni.

A Porsche Design a szenzorsávokat sem szereti, a lekerekített szélű AMOLED-kijelzőket azonban annál inkább, ahogyan a képernyőbe ágyazott ujjlenyomat-olvasót is.